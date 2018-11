L’Europe est responsable des flux migratoires qu’elle reçoit (élu local)

L’Europe est responsable des flux migratoires qui se déversent sur son sol car, après avoir bâti la majeure partie de sa richesse à partir des pays d’origine de ces migrants, elle n’a pas fait montre de reconnaissance en empêchant les jeunes africains d’entrer légalement chez elle, a déclaré, mercredi à Marrakech, le maire adjoint de la ville de Nanterre (France), Hassan Hmani.« Les pays européens excellent aujourd’hui dans l’élaboration de lois et de mesures qui vont dans le sens de rendre ces pays hermétiques et qui attisent, sous la pression des mouvements populistes et d’extrême droite, la haine et la peur de l’autre », a déploré M. Hmani qui s’exprimait lors d’un panel ayant pour thème : « Mobilité humaines et Migrations : défis et opportunités pour les collectivités territoriales d’Afrique ».

Le panel entre dans le cadre des travaux de la huitième édition du sommet Africités qui se tient à Marrakech (Maroc) depuis mardi.

Le maire adjoint de Nanterre a en outre dénoncé l’utilisation de l’immigration comme « monnaie d’échange électorale » dans les pays européens alors que l’apport de cette immigration est, d’après lui, indispensable pour l’avenir de l’Europe et le renouvellement de sa population très vieillissante.

Ainsi, il a plaidé pour plus de volonté politique de la part des dirigeants du monde et un retour aux valeurs fondamentales telles que la solidarité et le partage pour pouvoir considérer toutes les personnes comme étant des citoyens du monde.

Par ailleurs, il a souligné l’importance des villes et en particulier celles des banlieues qui jouent un rôle important dans l’accueil et l’assistance des millions de migrants un peu partout dans le monde.