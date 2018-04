LevÃ©e de l’interdiction d’entrÃ©e des Tchadiens aux USA

Le dĂ©partement de la SĂ©curitĂ© intĂ©rieure amĂ©ricain a annoncĂ© que les ressortissants tchadiens sont autorisĂ©s de nouveau Ă avoir des visas pour se rendre aux Etats-Unis d’AmĂ©rique depuis le 13 avril 2018, a appris APA mardi.Ndjamena a mis « Ă niveau ses normes de sĂ©curitĂ© pour qu’elles correspondent aux exigences de base de la sĂ©curitĂ© nationale amĂ©ricaine », explique le gouvernement tchadien dans communiquĂ©.

Le Tchad obtient ainsi la levée de la mesure imposée par le pays de Trump depuis septembre 2017.

Le ministre tchadien des Affaires Ă©trangères, de l’IntĂ©gration africaine et de la CoopĂ©ration internationale, Mahamat Zene ChĂ©rif, s’est fĂ©licitĂ© de cette dĂ©cision, ajoutant que « le Tchad se rĂ©jouit d’ĂŞtre supprimĂ© de la liste des pays dont les ressortissants sont interdits d’entrĂ©e aux Etats-Unis, et espère renforcer encore le partenariat stratĂ©gique et la coopĂ©ration entre les deux pays ».

Les autorités américaines avaient évoqué de réels manquements à la sécurité et un manque de coopération avec Washington pour justifier leur mesure.

Après des explications sollicitĂ©es par le Tchad, des experts amĂ©ricains ont Ă©tĂ© envoyĂ©s Ă Ndjamena pour travailler avec les services de dĂ©livrance des titres de voyage et d’Ă©tat civil, comme le passeport, la carte nationale d’identitĂ© et autres.