L’ex-chef de la diplomatie ivoirienne, Marcel Amon-Tanoh, se déclare candidat à l’élection présidentielle

L’ex-chef de la diplomatie ivoirienne, Marcel Amon-Tanoh, a annoncé mercredi à Abidjan avoir décidé de se porter candidat à l’élection présidentielle de la République du 31 octobre 2020, dans une déclaration face à la presse.« Au regard de l’expérience que j’ai acquise au service de mon pays, après avoir longuement écouté et mûrement réfléchi, j’ai décidé de me porter candidat à la prochaine élection présidentielle », a dit Marcel Amon-Tanoh, face aux caméras.

Il a soutenu vouloir « rassembler les hommes et fédérer des énergies, être le trait d’union entre l’Etat et le peuple », le trait d’union entre les respect de la tradition et le désire de modernité, entre les religions, les régions et les générations et le trait d’union entre tous les Ivoiriens.

« Note pays a besoin de quitter définitivement des sentiers improbables de la discorde et de la division, la Côte d’Ivoire nous invite à nous réinventer, elle nous exhorte à prendre ensemble un nouveau chemin, un chemin différent (…) ce chemin, je vous propose de l’emprunter avec moi », a-t-il lancé.

M. Amon-Tanoh propose une politique de proximité, agir pour tous, parler avec chaque Ivoirien et construire un pays de fraternité, libéré de tout germe de conflit, consolider une Côte d’Ivoire solidaire et la démocratie.

« J’ai une vision pour la Côte d’Ivoire, j’ai une ambition pour mon pays, j’ai construit un programme réaliste et pragmatique, j’ai rassemblé une équipe de jeunes et de femmes et d’hommes compétents, motivés et nourris à la sève des valeurs de notre nation » pour ce défi, a -t-il poursuivi.

A partir d’août 2002, Marcel Amon-Tanoh (68 ans), occupe différents postes ministériels en commençant par celui des Transports, puis il est successivement ministre du Tourisme de mars 2003 à décembre 2005, puis de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat de décembre 2005 à février 2010.

Il devient directeur de cabinet du président de Alassane Ouattara en décembre 2010, tout en gardant cette fonction, est élevé au rang de ministre en mars 2012.

M. Amon-Tanoh assume ensuite les fonctions de ministre des Affaires étrangères par intérim, cumulativement avec ses fonctions de directeur de cabinet à partir du 25 novembre 2016, avant d’être confirmé à ce portefeuille en janvier 2017.

L’ex-chef de la diplomatie ivoirienne a remis sa démission au président de la République Alassane Ouattara le 19 mars 2020. Il dévoile cinq mois après ses ambitions pour l’élection présidentielle.