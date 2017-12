L’ex-directeur de campagne de Trump accusÃ© de harcÃ¨lement sexuel

Une chanteuse a accusĂ© l’ancien directeur de campagne du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump de lui avoir donnĂ© une claque sur les fesses Ă plusieurs reprises lors d’une soirĂ©e Ă l’hĂ´tel Trump International de Washington en novembre, selon le site amĂ©ricain d’information Politico.

Joy Villa – qui avait affichĂ© son soutien Ă M. Trump en portant une robe floquĂ©e de l’inscription « Make America Great Again » aux Grammy Awards cette annĂ©e – a dĂ©clarĂ© lors d’une interview vendredi que Corey Lewandowski lui avait « donnĂ© une claque » sur le derrière après avoir posĂ© pour une photo avec elle lors de la soirĂ©e en l’honneur du premier anniversaire de la prĂ©sidence Trump.

« Je porte ce tailleur argentĂ© et un pantalon Ă©lastique, et après la photo, il me claque le cul très fort », a dĂ©clarĂ© Mme Villa Ă Politico. « C’Ă©tait complètement humiliant et choquant. »

Elle a ajoutĂ© que, lorsqu’elle a dit Ă Corey Lewandowski, renvoyĂ© de la campagne Trump en juin 2016, qu’elle pouvait le dĂ©noncer pour harcèlement sexuel, celui-ci a rĂ©pondu : « Vas-y, je travaille dans le secteur privé », avant de la frapper Ă nouveau.

Joy Villa, qui envisage de se prĂ©senter Ă des Ă©lections en Floride, a prĂ©cisĂ© qu’elle hĂ©sitait Ă s’exprimer, Ă©tant donnĂ© le « pouvoir et l’influence » de M. Lewandowski et sa relation Ă©troite avec le prĂ©sident Trump.

Elle a expliquĂ© que la rĂ©cente vague d’allĂ©gations d’agressions ou harcèlements sexuels aux États-Unis, impliquant des hommes dans les domaines du divertissement, des affaires, des mĂ©dias et de la politique, l’avait motivĂ©e.

Partageant la photo prise avec Corey Lewandowski lors de la soirĂ©e, la chanteuse a Ă©crit sur son compte Twitter : « Je lui ai dit d’arrĂŞter, et il l’a fait Ă nouveau, j’ai Ă©tĂ© choquĂ©e et embarrassĂ©e par son comportement. »

Politico a dĂ©clarĂ© que M. Lewandowski n’avait pas rĂ©pondu Ă plusieurs demandes de rĂ©action.