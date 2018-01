L’ex-mÃ©decin sportif Larry Nassar a agressÃ© au moins 265 gymnastes

Larry Nassar a agressĂ© sexuellement au moins 265 jeunes femmes pendant vingt ans, selon un tribunal du Michigan (nord) qui juge depuis mercredi l’ex-mĂ©decin de la FĂ©dĂ©ration amĂ©ricaine de gymnastique, Ă l’origine du plus grand scandale sexuel de l’histoire du sport aux Etats-Unis et dĂ©jĂ assurĂ© de finir ses jours en prison.

Selon l’accusation, au moins 65 victimes prĂ©sumĂ©es ont demandĂ© Ă tĂ©moigner devant le tribunal de Charlotte, pour le troisième procès du thĂ©rapeute, dĂ©jĂ condamnĂ© Ă au moins 100 ans de rĂ©clusion.

Il plaide coupable de trois chefs d’accusation pour abus sexuels sous couvert d’actes mĂ©dicaux au centre d’entraĂ®nement Twistars, et encourt de 40 Ă 125 annĂ©es de prison supplĂ©mentaires.

« Nous avons plus de 265 victimes identifiĂ©es et un nombre infini de victimes dans l’Etat, dans le pays et dans le monde », a dĂ©clarĂ© la prĂ©sidente du tribunal Janice Cunningham, en acceptant que les dĂ©bats soient retransmis en direct ou postĂ©s sur Twitter afin que « tout le monde puisse participer ».

Larry Nassar a Ă©tĂ© condamnĂ© la semaine dernière Ă une peine de 40 Ă 175 ans de rĂ©clusion pour de multiples abus sexuels sur des jeunes gymnastes. Près de 160 d’entre elles, dont plusieurs championnes olympiques, ont racontĂ© les agissements d’un prĂ©dateur sexuel cachĂ© derrière l’image d’un ostĂ©opathe bienveillant qui a officiĂ© de 1994 Ă 2016 au sein de la fĂ©dĂ©ration (USA Gymnastics), du ComitĂ© olympique amĂ©ricain (Usoc) et de l’UniversitĂ© d’Etat du Michigan (MSU).

ConsidĂ©rĂ© comme un « faiseur de miracles », il a agi en toute impunitĂ© alors que l’AmĂ©rique dominait la gymnastique mondiale, jusqu’aux premières rĂ©vĂ©lations en 2016.

Le praticien de 54 ans avait auparavant Ă©tĂ© condamnĂ© Ă 60 ans de prison pour pĂ©dopornographie, un autre volet de l’affaire qui a fait chuter –trop tardivement selon les victimes– des dirigeants de USA Gymnastics. L’Usoc et la MSU ont Ă©galement ouvert des enquĂŞtes internes.

Jessica Thomashow, 17 ans, a Ă©tĂ© la première Ă tĂ©moigner des abus qui ont dĂ©butĂ© alors qu’elle avait neuf ans. « Larry Nassar est le mal, un criminel de la pire espèce », a dit la jeune fille, qui avait dĂ©jĂ racontĂ© son calvaire la semaine dernière devant le tribunal de Lansing (Michigan).

Le gouverneur du Texas a Ă©galement demandĂ© une enquĂŞte sur le ranch de Bela Karolyi, longtemps considĂ©rĂ© comme le centre d’entraĂ®nement le plus rĂ©putĂ© au monde oĂą des membres de l’Ă©quipe olympique affirment avoir Ă©tĂ© agressĂ©es.

La Chambre des reprĂ©sentants a aussi votĂ© mardi une proposition de loi obligeant le sport amateur Ă signaler les allĂ©gations d’agression sexuelle.