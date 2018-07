L’exportation de la mangue sénégalaise en Europe n’est pas interdite (officiel)

Les exportations des productions de mangue sénégalaise vers l’Europe n’ont jamais fait l’objet d’une interdiction, a affirmé vendredi, Dr Malick Diop, Directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX).Dr Diop dément ainsi l’information véhiculée dans certains médias sur une supposée interdiction de l’exportation de la mangue sénégalaise en Europe et aux USA, même s’il reconnait que son pays n’a pas encore commencé à exporter ces fruits aux Etats-Unis à cause de l’exigence de fumigation (traitement chimique contre la mouche banche) qui est une pratique non encore utilisée par le Sénégal.

Il a précisé que la plupart des pays, dont le Sénégal, avaient reçu des notifications suite à des interceptions notées sur la qualité sanitaire de certains envois en 2016. Une procédure tout à fait admise, selon lui, « puisque de telles pratiques impliquent une réponse rapide par la communication d’un nouveau plan de lutte impliquant l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur ».

Selon le Dg de l’Asepex, ce nouveau plan de lutte a fait l’objet d’un atelier de partage et de sensibilisation, en rapport au nouveau dispositif de contrôle avec beaucoup d’innovations notamment sur la présence des inspecteurs phytosanitaires dans les centres de conditionnement et l’obligation pour chaque exportateur de s’enregistrer au niveau de leur base de données.

Ce nouveau dispositif a été communiqué à la partie européenne et les opérations d’exportations « se passent comme souhaitées », a-t-il noté.

Il a en outre ajouté qu’une trentaine de certificats d’origine pour la mangue, principalement exportée vers l’Europe (France, Hollande, Espagne, Belgique, Allemagne), ont été délivrés depuis le 03 juillet 2018.