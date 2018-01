LFPC : la nouvelle saison de football reprend le 10 fÃ©vrier

Après plusieurs reports, le coup d’envoi de la saison de football 2017/2018 a été programmé le 10 février 2018.

Pour la quatrième fois, la Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc) que préside le général d’armée Pierre Semengue, a programmé le coup d’envoi de la nouvelle saison sportive 2017/2018.

Dans une circulaire adressée ce vendredi 26 janvier 2018 aux présidents des clubs, Thérèse Pauline Manguele, Secrétaire général de la Lfpc dévoile le nouveau calendrier de démarrage des championnats professionnels élite one et élite two de la saison sportive 2017/ 2018. Elle annonce que la date du : « 10 février 2018, lancement du championnat élite one, 11 février journée intégrale du championnat élite one et 17 février première journée intégrale du championnat élite two »

Cette décision intervient quelques jours seulement après l’ultimatum que Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt a adressé aux présidents des fédérations sportives nationales concernant l’ouverture de saison de leurs disciplines respectives au. Le ministre des Sports et de l’Education  a, en effet, adressé en date du 19 janvier 2019, une lettre circulaire aux présidents des fédérations sportives civiles nationales fixant l’ouverture de la saison sportive 2018 au Cameroun au plus tard le 31 mars.

« Dans le cadre de la coordination, du suivi, du contrôle et de l’évaluation des activités des fédérations sportives civiles nationales, j’ai l’honneur de vous inviter à procéder à l’ouverture des saisons sportives de vos disciplines respectives du 20 janvier au 31 mars 2018. J’attache du prix au respect scrupuleux de cette mesure », a instruit le patron des sports.

On note que ce nouveau calendrier va entrainer la modification de l’affiche du match d’ouverture. Le match Astres de Douala Vs Eding FC de la Lekie devra changer car ce même week-end du 09 au 11 février, Eding FC, champion du Cameroun en titre, disputera son premier match des préliminaires de la Ligue africaine des champions.