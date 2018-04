L’hommage de l’AmÃ©rique Ã  Barbara Bush

« C’est la fin d’une vie magnifique »: George W. Bush a rĂ©sumĂ© mercredi le sentiment d’une grande partie du peuple amĂ©ricain après le dĂ©cès Ă 92 ans de sa mère Barbara Bush, qui a Ă©mu les Etats-Unis.

« J’ai toujours su que Barbara Ă©tait la femme la plus apprĂ©ciĂ©e du monde, et pour tout dire je la taquinais en disant que ça me donnait un complexe », a rĂ©agi son Ă©poux, George H. W. Bush, qui s’exprimait pour la première fois depuis le dĂ©cès de sa femme.

« Nous sommes persuadĂ©s qu’elle est au paradis, et nous savons que la vie va continuer — comme elle le voudrait. Vous pouvez donc rayer les Bush de la liste des gens pour qui vous ĂŞtes inquiets », a ajoutĂ© le 41e prĂ©sident des Etats-Unis.

« Comme son âme Ă©tait apaisĂ©e sur son lit de mort, mon âme est Ă©galement apaisĂ©e », a dĂ©clarĂ© son fils, le 43e prĂ©sident des Etats-Unis, interviewĂ© sur la chaĂ®ne Fox Business.

Les drapeaux placĂ©s sur les bâtiments publics, ainsi que sur les postes militaires et les bâtiments de l’US Navy, Ă©taient en berne dans tout le pays mercredi, et ce jusqu’au crĂ©puscule des funĂ©railles, comme l’a ordonnĂ© Donald Trump.

Le plus emblĂ©matique des « Stars and Stripes », celui placĂ© sur l’imposant Capitole de Washington, Ă©tait ainsi abaissĂ© Ă mi-hauteur au lever du soleil mercredi.

L’actuel prĂ©sident a rendu hommage de son cĂ´tĂ© Ă une « gĂ©ante », qui s’est engagĂ©e, via une fondation portant son nom, dans la lutte contre l’analphabĂ©tisme. « Sa prĂ©sence et son caractère Ă©taient gravĂ©s dans l’identitĂ© de l’AmĂ©rique. Sa force et sa tĂ©nacitĂ© ont rĂ©ellement incarnĂ© l’esprit de notre pays », a dit M. Trump, qui s’exprimait lors d’une confĂ©rence de presse en Floride en compagnie du Premier ministre japonais Shinzo Abe.

L’actuelle Première dame Melania Trump a fait savoir par sa porte-parole qu’elle se rendrait aux obsèques de la « Première Grand-Mère » de l’AmĂ©rique, samedi Ă Houston, dans le Texas, l’Etat d’adoption de Barbara Bush.

« Elle Ă©tait fĂ©roce et disait ce qu’elle pensait. C’Ă©tait un super exemple pour moi quand j’ai appris Ă devenir une Première dame », a dĂ©clarĂ© Laura Bush, la femme de « W », qui a vĂ©cu Ă la Maison Blanche de 2001 Ă 2009, huit ans après que sa belle-mère l’eut quittĂ©e.

– « Il lui a tenu la main » –

Barbara Pierce est nĂ©e en juin 1925 dans l’Etat de New York. Elle a rencontrĂ© George H. W. Bush Ă 16 ans avant de l’Ă©pouser trois ans plus tard. Elle disait de lui qu’il Ă©tait le premier garçon qu’elle avait embrassĂ©.

« Bar, ma vie est grâce Ă toi pleine de tout ce dont j’ai rĂŞvĂ© – mon bonheur total devrait ĂŞtre un tĂ©moignage de l’amour que je te porte », lui avait-t-il Ă©crit pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu’il Ă©tait dĂ©ployĂ© dans le Pacifique.

Il Ă©pousa l’amour de sa vie lors d’une permission en 1945, quelques mois avant la fin de la guerre, qu’il finit avec le grade d’enseigne de vaisseau.

Aujourd’hui âgĂ© de 93 ans, l’ancien prĂ©sident et vice-prĂ©sident de Ronald Reagan est atteint de la maladie de Parkinson, ce qui le contraint depuis plusieurs annĂ©es Ă se dĂ©placer en fauteuil roulant.

Il a Ă©tĂ© hospitalisĂ© en janvier 2017 pendant une quinzaine de jours Ă cause d’une pneumonie.

Mardi, « il lui a tenu la main toute la journĂ©e et Ă©tait Ă ses cĂ´tĂ©s quand elle a quittĂ© cette bonne Terre », a dĂ©clarĂ© son porte-parole Jim McGrath, ajoutant que George H. W. Bush avait le « coeur brisĂ© ».

Inscrite dans l’imaginaire collectif amĂ©ricain, grâce Ă ses manières douces, ses cheveux blancs, son collier de perles et son style très guindĂ©, elle Ă©tait apprĂ©ciĂ©e dans tous les camps politiques.

Barbara Bush restera dans l’Histoire comme l’une des deux seules femmes Ă avoir Ă la fois Ă©pousĂ© et donnĂ© naissance Ă un prĂ©sident amĂ©ricain.

Abigail Adams, femme du deuxième prĂ©sident John Adams, et mère du sixième, John Quincy, est l’autre exemple. Elle est morte en 1818.

Barbara Bush laisse derrière elle son mari, cinq enfants, dix-sept petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.