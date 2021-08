L’humoriste Joël assure rever le défi de deux spectacles à Abidjan

L’humoriste ivoirien Joël promet « communier » avec ses fans le 29 août 2021, lors de deux représentations au palais de la culture d’Abidjan, un défi qu’il compte relever avec certains de ses paires.

« On a décidé de faire ce spectacle dans une salle de 1500 places et deux fois, c’est quelque peu prétentieux, mais les challenges, il faut les relever. Et c’est ça l’humour en Côte d’Ivoire, on a besoin de challenge », a déclaré Joël, lors d’une conférence de presse.

Le challenge sera le remplissage de la salle. La première représentation débute à 15h00 GMT (heure locale) et la seconde à 20h autour du thème « on est déjà né », une scène au cours de laquelle l’humoriste va ménager sa « tchiza (copine) » et sa femme.

Zain Monzer, le metteur en scène, a déclaré que « le spectacle s’annonce haut en couleur avec une scène en light ». Au-delà de l’aspect humoristique, il s’agira de montrer la force de caractère des Ivoiriens qui sont résilients face à des situations de la vie.

Le Magnifique, un célèbre humoriste ivoirien, qui assurait la maîtrise de cérémonie lors de cette conférence de presse, a dit dans un brin d’humour que « le reste est dan la main de Dieu et dans le travail ».

Joël pourra aussi compter sur ses parrains Bamba Bakary et Gbi de fer. Parlant de Gbi de fer, il a révélé que ce pionnier dans l’art du théâtre et de l’humour en Côte d’Ivoire, l’a « beaucoup influencé pour cette carrière ».