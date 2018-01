Libération de l’opposant Sam l’Africain après 10 mois de détention à la MACA

L’opposant Mohamed Sam Jichi, dit Sam l’Africain condamn√© √† six mois de prison ferme pour ¬ę¬†injure et diffamation¬†¬Ľ envers des personnes appartenant √† un groupe ethnique a √©t√© lib√©r√© tard dans la nuit de lundi apr√®s dix mois de prison.‚Äė’C’est hier √† 23h que les gardes sont venus me r√©veiller pour me dire que je suis lib√©r√©, de prendre mes affaires pour rentrer chez moi. J’ai d’abord refus√© parce que √† cette heure ce n’est pas possible qu’on puisse lib√©rer quelqu’un. ¬†J’ai donc refus√© de les suivre. C’est ainsi que le r√©gisseur lui-m√™me est arriv√© pour me rassurer ‚Äė’, a expliqu√© √† APA Sam l’Africain apr√®s sa sortie de la Maison d’arr√™t et de correction d’Abidjan (MACA).

¬†Sam l’Africain avait √©t√© √©galement condamn√© √† 5 ans de privation de ses droits civiques. ‚Äė’J’ai pass√© 10 mois en prison. je suis rentr√© √† la Maca ¬†le 17 mars 2017 aujourd’hui √ßa fait 10 mois. J’avais √©t√© condamn√© √† 6 mois mais j’ai pass√© 10 mois ‚Äė’ a ajout√© le pr√©sident de Nacip, un petit parti politique proche de l’ex-pr√©sident Laurent Gbagbo.

¬†‚Äė’C’est maintenant que mon engagement politique va s’intensifier. J’ai trop souffert en prison avec ma sant√©. J’√©tais tr√®s mal en point. (‚Ķ) ¬†¬Ľ, a conclu Sam l’Africain.