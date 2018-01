Libéria : La présidente sortante Sirleaf exclue de son propre parti

La prĂ©sidente sortante du LibĂ©ria, Ellen Johnson-Sirleaf, a Ă©tĂ© exclue du Parti de l’UnitĂ© au LibĂ©ria, accusĂ©e d’avoir refusĂ© de soutenir le candidat de son parti le vice-prĂ©sident, Joseph Boakai, lors de la dernière Ă©lection prĂ©sidentielle.Le Parti de l’UnitĂ©, fondĂ© en 1984 a dĂ©clarĂ© dans un communiquĂ© publiĂ© ce dimanche que Ellen Johnson-Sirleaf qui dirige le LibĂ©ria depuis 12 ans, avait encouragĂ© les LibĂ©riens Ă voter pour l’ancien Ballon d’Or 1995, George Weah, au lieu du vice-prĂ©sident, Joseph Boakai.

Ellen Johnson Sirleaf et quatre autres responsables du parti ont Ă©tĂ© sanctionnĂ©s, dit un communiquĂ© du parti pour « une conduite (…) qui s’apparente Ă du sabotage et Ă la mise en cause de l’existence du parti ».

Mme Johnson-Sirleaf aurait fortement apporté son soutien au candidat de la Coalition pour le changement démocratique (CDC, opposition), George Weah, qui a finalement remporté le scrutin du mois dernier.

Co-laurĂ©ate du prix Nobel de la paix en 2011 pour sa contribution Ă la paix, au dĂ©veloppement socio-Ă©conomique et Ă la reconnaissance de la place des femmes, la première prĂ©sidente Ă©lue dĂ©mocratiquement en Afrique en 2005, 79 ans n’a pas rĂ©agi aux dĂ©clarations relatives Ă son expulsion.

Un porte-parole du parti parlant sous le sceau de l’anonymat l’a accusĂ©e d’avoir dĂ©libĂ©rĂ©ment violĂ© son Ă©thique et sa constitution en menant ouvertement une campagne contre Boakai qui Ă©tĂ© battu par Weah.

Le prĂ©sident Ă©lu prĂŞtera serment le 22 janvier, en remplacement de Mme Johnson-Sirleaf, dont le second mandat de six ans s’est achevĂ© en dĂ©cembre.

Ce sera la première alternance démocratique au Libéria depuis 1944.