Libye: les recettes pétrolières en nette hausse en 2017

La Libye a engrangĂ© l’an dernier 14 milliards de dollars (11,6 mds EUR) de recettes pĂ©trolières, soit près de trois fois plus qu’en 2016, malgrĂ© l’insĂ©curitĂ© et une crise politique persistante, selon un communiquĂ© de la Banque centrale libyenne (BCL) transmis vendredi Ă l’AFP.

Ce chiffre reste loin des 50 milliards de dollars que la Libye gagnaient de la vente du brut avant la chute du rĂ©gime de Mouammar Kadhafi en 2011, Ă une Ă©poque oĂą les prix de l’or noir Ă©taient toutefois plus Ă©levĂ©s qu’aujourd’hui.

La Libye produisait alors 1,6 million de barils par jour (bpj).

En 2017, la production a atteint plus d’un million de bpj et a permis de rĂ©duire de moitiĂ© le dĂ©ficit budgĂ©taire (Ă 7,7 milliards de dollars), après un dĂ©ficit record en 2016, s’est fĂ©licitĂ©e la BCL.

La production avait plongĂ© Ă moins de 500.000 bpj entre 2014 et 2016 en raison des violences qui Ă©clatent rĂ©gulièrement autour des sites pĂ©troliers et d’une lutte d’influence entre groupes rivaux souhaitant mettre la main sur la principale ressource du pays.

Le pĂ©trole reprĂ©sente près de 90% des revenus de la Libye, qui dispose des plus grosses rĂ©serves d’Afrique.

La BCL est basĂ©e Ă Tripoli et loyale au gouvernement d’union nationale appuyĂ© par la communautĂ© internationale.

Si c’est elle qui gère la totalitĂ© des revenus pĂ©troliers et les distribue dans tout le pays, il existe toutefois une autre banque centrale dotĂ©e de son propre gouverneur et qui dĂ©pend d’un gouvernement parallèle et du Parlement Ă©lu basĂ©s dans l’est du pays.

La reprise de la production et des exportations pĂ©trolières en Libye est vitale pour remettre en l’Ă©tat une Ă©conomie moribonde et rassĂ©rĂ©ner une population Ă©prouvĂ©e par l’instabilitĂ© politique et sĂ©curitaire depuis 2011.

Le pays continue Ă faire face Ă une pĂ©nurie de liquiditĂ©s ainsi qu’Ă une chute sans prĂ©cĂ©dent de la valeur de sa monnaie.