LiÃ¨ge-Bastogne-LiÃ¨ge: le mode d’emploi

Le parcours: 258,5 km. Départ de Liège à 10h10, arrivée prévue à Ans vers 17h00. Ravitaillements à Bastogne (Km 90,5) et à Burnenville (Km 183,5). Onze côtes répertoriées. Passages au sommet de la Redoute (Km 222,5), la Roche-aux-Faucons (Km 239) et Saint-Nicolas (Km 253).

La participation: 25 équipes.

AG2R La Mondiale, Astana, Bahrein, BMC, Bora, Dimension Data, EF Drapac, Emirats, Groupama-FDJ, Katusha, Lotto, Lotto NL, Mitchelton, Movistar, Quick-Step, Sky, Sunweb et Trek (1re division), Aqua Blue, Cofidis, Direct Energie, Fortuneo-Samsic, Vlaanderen, Wanty et WB Aqua Protect (2e division)

Les favoris: Alejandro Valverde (ESP), JuliaRon Alaphilippe (FRA), Michael Matthews (AUS), Tim Wellens (BEL), Vincenzo Nibali (ITA), Romain Bardet (FRA), Roman Kreuziger (CZE), Michael Valgren (DEN), Jakob Fuglsang (DEN), Dan Martin (IRL)

Les principaux absents: Peter Sagan (SVK), Greg Van Avermaet (BEL), Chris Froome (GBR), Thibaut Pinot (FRA)

Les victoires: 103 éditions disputées depuis la création de l’épreuve en 1892. 58 victoires pour la Belgique, 12 pour l’Italie, 6 pour la Suisse, 5 pour la France, 4 pour l’Espagne et les Pays-Bas, 3 pour l’Irlande et le Kazakhstan, 2 pour l’Allemagne et le Luxembourg, 1 pour l’Australie, le Danemark, les Etats-Unis et la Russie.

Record de victoires: 5 par Eddy Merckx (BEL) entre 1969 et 1975. Dernière victoire française: Bernard Hinault (1980)

Les dix derniers vainqueurs:

2008: Alejandro Valverde (ESP)

2009: Andy Schleck (LUX)

2010: Alexandre Vinokourov (KAZ)

2011: Philippe Gilbert (BEL)

2012: Maxim Iglinskiy (KAZ)

2013: Dan Martin (IRL)

2014: Simon Gerrans (AUS)

2015: Alejandro Valverde (ESP)

2016: Wout Poels (NED)

2017: 1. Alejandro Valverde (ESP)

2. Dan Martin (IRL)

3. Michal Kwiatkowski (POL) Ã 03 sec

Les meilleures places françaises:

2008: Benoît Vaugrenard 14e

2009: Benoît Vaugrenard 8e

2010: Thomas Voeckler 10e

2011: Jérôme Pineau 20e

2012: Thomas Voeckler 4e

2013: Benoît Vaugrenard 11e

2014: Romain Bardet 10e

2015: Julian Alaphilippe 2e

2016: Warren Barguil 6e

2017: Romain Bardet 6e