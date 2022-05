Ligne électrique Nachtigal-Bafoussam : l’Inde prête 98 milliards de F au Cameroun

L’accord de prêt relatif au financement de ce projet a été signé le 11 mai 2022 à Yaoundé, par le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane MEY et le Représentant régional Afrique centrale d’Eximbank-Inde, Selva Kumar.

164,69 millions de dollars, soit environ 97,8 milliards de FCFA destiné à la construction de la ligne de transport d’énergie électrique de 400 KV entre Nachtigal et Bafoussam.

Ce projet permettra d’assurer l’évacuation de l’énergie produite par le barrage de Nachtigal vers les grands bassins de production des régions de l’Ouest et du Nord-Ouest d’une part, et de fermer la boucle du Réseau Interconnecté Sud d’autre part.

De manière spécifique, il est question de renforcer les moyens de transport d’électricité ; de sécuriser et d’améliorer la fiabilité de l’alimentation électrique des régions du Centre et de l’Ouest ; d’augmenter le taux de desserte en électricité dans les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest ; et de multiplier les points d’injection d’énergie produite à Nachtigal.

La mise en œuvre de ce projet repose sur deux composantes essentielles, à savoir la construction et l’extension des postes de transformateurs à Ntui et Bafoussam, et la construction d’une ligne de transport d’électricité HT 225-400 KV double circuit, longue d’environ 226 Km et large de 60 mètres qui prend son départ à Nachtigal et passe par les départements de la Lékié, Mbam et Inoubou, Mbam et Nkim, Ndé, Koung-Khi et Mifi. Le délai d’exécution des travaux est de 36 mois.

Le cout total du projet est de 173, 36 millions USD, soit environ 102,9 milliards de FCFA. Le financement mis à la disposition du Cameroun par l’Inde, représente les 95% du coût global des travaux.