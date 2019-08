Ligue 1 : Choupo-Moting voit double

Face à Toulouse en match de clôture de la troisième journée du championnat francais, l’attaquant camerounais du PSG a inscrit un doublé après son entrée en jeu à la 14ème minute. Plusieurs fois annoncé sur le départ, le capitaine des Lions indomptables semble parti pour rester.

Ce dimanche soir, Eric Maxim Choupo-Moting a livré son match le plus abouti avec le Paris Saint-Germain. Sur le banc au coup d’envoi, l’attaquant international camerounais a profité de la sortie sur blessure de Cavani pour entrer en jeu rapidement.

Après une première période sans but, c’est Choupo-Moting qui a délivré un Parc des Princes surpris par l’enchaînement de drible éliminant quatre joueurs conclu par une roulette-tir du gauche de l’attaquant camerounais, dont le nom était scandé pendant plusieurs minutes par les supporters parisiens dans les tribunes (1-0, 50e).

Après avoir ainsi libéré le PSG en ouvrant le score sur un bel enchaînement, il s’est offert un doublé du plat du pied droit pleine lucane sur un bon service de Bernat, à la 75ème minute. Sans une parade de Reynet, il aurait même pu terminer la partie avec un triplé. A la fin de cette partie qui s’est achevé sur une victoire de 4-0, il a été élu Homme du match.

Annoncé possible partant, Choupo-Moting pourrait finalement faire changer d’avis ses dirigeants. En tout cas, il a prouvé qu’il était prêt à répondre présent cette saison. Avec les blessures conjuguées de Mbappé et Cavani, Choupo-Moting devrait être titulaire en déplacement vendredi 30 aout, à Metz, lors de la quatrième journée de Ligue 1.

A la fin de la rencontre, en zone mixte, attaquant du Psg a livré son sentiment au micro de Canal+ : « Cela fait du bien, je suis content de ce match. Mais c’était surtout la performance de l’équipe. On a fait une bonne deuxième période et on méritait de gagner. Le premier but ? C’est allé très vite, après c’était à l’instinct. Et le coach m’avait dit à la mi-temps de chercher plus le but vu que je joue comme un neuf. Et ne pas chercher systématiquement la passe. C’est ce que j’ai fait. Heureusement que le ballon est entré (…) Une communion avec le Parc oui et ça fait toujours plaisir d’y jouer. J’aime les supporters. Quant aux critiques, ça fait partie du football. Tout le monde a le droit de s’exprimer. C’est juste que malheureusement il y a des gens qui se cachent derrière les réseaux sociaux et qui sont trop négatifs. Moi j’essaye de ne pas trop regarder ça. Et ça va très vite dans le football entre les moments positifs et négatifs et ce qu’il y a eu la saison dernière, il y en a eu beaucoup. On peut écrire un livre (…) Trois blessés, ce n’est pas bien pour nous oui ».

Après, il ajoute : « On a très bien travaillé pendant les dernières semaines. Et je ne trouve pas qu’on a trop travaillé. Kylian Mbappé vu qu’il va tellement vite, peut-être qu’il était trop rapide pour ses muscles. Plus de pression sur moi ? Tout va vite dans le football. On va voir ce que le coach va faire. Il faut bien récupérer déjà et j’espère que les blessures de mes coéquipiers ne sont pas graves. Un départ à Lecce ? Parfois, vous en savez vraiment plus que moi ».