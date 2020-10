Ligue 1 : doublé du camerounais Toko Ekambi avec Lyon

Double buteur face à Strasbourg, l’attaquant lyonnais a fait un match plein. Battu à domicile par Nice (1-3), le stéphanois Harold Moukoudi s’est dit frustré. Le nantais Jean Charles Castelletto été impressionnant face à Brest.

En déplacement à Strasbourg, Lyon a remporté la partie 3-2, avec à la clé un doublé pour son attaquant camerounais Karl Toko Ekambi. C’est un match qui va lui faire du bien au moral. L’international camerounais a inscrit un doublé sur deux caviars de Depay. Ce n’étaient pas les deux buts les plus difficiles à mettre, mais c’est ça de pris pour la confiance.

A la fin de la partie, l’homme qui a pesé sur la défense strasbourgeoise de par sa capacité à conserver les ballons et son positionnement dans la surface adverse a livré son sentiment : « Cela faisait un petit moment qu’on avait cette crainte devant le but. On a retrouvé le but et ça fait du bien. Le problème est derrière nous. On fait de belles choses à l’entraînement et on a su les reproduire. On a montré un beau visage. On a été costaud défensivement, on a su tenir le résultat. »

Toujours lors de cette septième étape de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne d’Harold Moukoudi a connu une difficile entrée en matière ce dimanche alors qu’il recevait l’OGC Nice, défait 3-1. L’international Camerounais n’a pas aimé la prestation que Saint-Etienne a offerte en première mi-temps. Il s’est dit frustré du résultat.

Pour cause de suspension, Yvan Neyou l’autre camerounais de Saint-Etienne n’a pas pris part à ce match. Également suspendu, c’est à travers le petit écran que Stéphane Bahoken a vu son club Angers être tenu en échec par Metz (1-1). Blessé à la cuisse, le lensois Ignatius Ganago n’a pas pris part à la large défaite face à Lille (0-4).

Jean Charles Castelletto, très rassurant

Par ailleurs, dans une rencontre largement dominée par les Monégasques, le gardien montpelliérain Jonas Omlin a multiplié les arrêts et permis à son équipe d’obtenir un match nul (1-1). Le latéral gauche de Montpellier Ambroise Oyogo Bitolo, titulaire en remplacement de Mihailo Ristic, blessé à la cuisse, a régulièrement pris son couloir pour tenter des offensives.

Dans le camp d’en face, Aurélien Tchouameni le Franco-Camerounais de Monaco a fait un match moyen. S’il se projette toujours aussi vite vers l’avant il manque de lucidité et de maîtrise dans le dernier geste. Son placement défensif laisse souvent à désirer. Il est sorti à, la 58ème minute, remplacé par William Geubbels

Toujours ce dimanche après-midi, le FC Nantes s’est imposé face au Stade Brestois. Le défenseur camerounais Jean Charles Castelletto a participé à cette victoire. Après une petite frayeur en début de match avec une tête pas assez appuyée qui oblige Lafont à s’employer, l’international camerounais s’est montré solide. Dans la lignée de son match intéressant à Nice. Deux interventions parfaites devant Cardona (69e et 84e). Très rassurant.