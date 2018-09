Ligue 1 ivoirienne de football / Le nouveau promu, Racing d’Abidjan accroche FC San-Pedro (2-2)

La 1ère journée de la Ligue 1 ivoirienne de football s’est poursuivie, samedi, avec trois rencontres dont l’opposition entre le Racing Club d’Abidjan, le nouveau promu, et le FC San-Pedro qui s’est soldée par un score de parité (2-2) au stade Robert Champroux à Marcory.Grâce à un doublé de Zoumana Koné (49è et 90è+5), les Abidjanais sont revenus à hauteur des Portuaires de San Pedro qui avaient ouvert la marque par Roger Ben Ahoulou (47è) avant de reprendre l’avantage par Claude Tosséta , auteur du but deuxième but (2-1, 88è) avant l’égalisation en fin de partie de Zoumana Koné.

En première rencontre, toujours au Champroux, Moossou FC a étrillé le Vice-champion, WAC (3-1). Au stade Biaka Boda de Gagnoa, une seule munition a suffi aux soldats de la SOA pour disperser l’équipe locale, le Sporting (1-0).

La 1ère journée ouverte vendredi (Bassam-Africa Sport: 2-0) se poursuit, dimanche, avec le déplacement de FC Bouaké à Abengourou pour y affronter l’Association Sportive de l’Indenié, l’équipe locale.