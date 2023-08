Ligue 1 : le Camerounais Castelletto ne veut plus jouer au FC Nantes !

Le FC Nantes s’apprête à recevoir l’AS Monaco ce vendredi alors que le vestiaire des Canaris est en prise à un nouveau feuilleton, animé par son meilleur défenseur Jean Charles Castelletto.

Au FC Nantes les crises sont perpétuelles. Déjà grande menacé, l’entraîneur Pierre Aristouy devra faire sans son défenseur central Jean-Charles Castelletto, qui a demandé à ne pas jouer contre le club de la Principauté. Selon L’Equipe, l’international camerounais souhaite quitter la Loire-Atlantique depuis la saison dernière, mais se heurte au refus du club nantais. Après avoir vu André Girotto céder aux sirènes saoudiennes, le FCN ferme la porte au défenseur le plus rassurant face à Lille le week-end dernier (défaite 2-0).

Les Jaune et Vert réclament 8 millions d’euros pour vendre Jean-Charles Castelletto, sous contrat jusqu’en 2026, un montant que le principal intéressé et son entourage trouvent excessif. Les dirigeants n’ont d’ailleurs pas répondu aux avances de Valence, Trabzonspor et Cagliari. Malgré sa récente bonne performance contre Lille, le Camerounais aspire à jouer autre chose que le maintien une année supplémentaire.

Une réunion est prévue avec les représentants de l’ancien Brestois pour tenter de désamorcer le problème mais ça ne plaît pas du tout à Pierre Aristouy qui s’en est pris à lui en conférence de presse.

« Je pense que ce n’est jamais une bonne solution. Si problème il y a, il aurait pu être réglé depuis longtemps. En tout cas je ne suis pas adepte de ce genre de méthode mais moi il n’y a qu’une chose qui m’intéresse : l’intérêt du FC Nantes. À partir du moment où les intérêts du FC Nantes sont bafoués, ça ne me plaît pas. (…) À l’heure où je vous parle, il y a des réunions qui sont mises en place entre les dirigeants et les représentants de Jean-Charles mais a priori il ne jouera pas (ce week-end , ndlr). » Nantes n’avait pas besoin de ça en ce moment.