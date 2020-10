Ligue 1 : le Camerounais Toko Ekambi fait briller Lyon

L’attaquant lyonnais a profité de la venue de Monaco pour s’offrir un doublé. Le stéphanois Harold Moukoudi a été mis à l’isolement. La cote de Neyou flambe sur le marché. Oyongo Bitolo et Montpellier ont essuyé une cuisante défaite. Face à Reims.

Week–end contrasté des footballeurs camerounais évoluant en France, où s’est jouée la huitième journée de Ligue 1. Lyon a enchaîné une deuxième victoire consécutive et étrillé Monaco (4-1), grâce en partie à son attaquant camerounais Karl Toko Ekambi. Si son entame a été discrète, l’ancien joueur de Villarreal n’a pas manqué sa première opportunité du match. A la réception d’un centre de Kadewere, l’international camerounais loupe son contrôle mais parvient à ajuster Lecomte (2-0, 34e). Le Lion Indomptable provoque le penalty qui amène le troisième but lyonnais (3-0, 41e).

Vers la fin de la première mi-temps, opportuniste, l’ancien Angevin profite d’une mésentente de la défense monégasque pour ajuster Lecomte (4-0). Très actif côté gauche, il aurait pu se muer en passeur décisif à deux reprises pour Dembélé (77e, 82e). Le numéro sept a causé bien des soucis à l’arrière garde monégasque ce soir. Une prestation complète. Pour de nombreux sites spécialisés de football, il est l’Homme du match. Avec ce nouveau doublé de suite, il porte son total but à quatre réalisations.

Dans le camp d’en face, le milieu camerounais de Monaco Aurélien Tchouameni a livré une copie bien terne. Dans la construction du jeu, il a été capable de quelques projections intéressantes, mais a parfois manqué de justesse dans ses choix. Et comme ses coéquipiers, l’ancien Bordelais a parfois affiché un repli défensif assez douteux sur les contres de l’Olympique Lyonnais. Il a été remplacé à la 77e minute par Sofiane Diop.

En ouverture de cette huitième journée, Angers de Stéphane Bahoken a tenu Rennes en échec (1-1). Souvent esseulé devant, l’attaquant camerounais a fait un vrai bon match. Il ne marque peut-être pas, et perd un face-à-face avec Gomis en première période, mais il a sans cesse pesé sur la défense rennaise par ses déplacements et son jeu dos au but. Il offre une passe décisive à Boufal. Stéphane Bahoken est sorti à la 80ème minute, remplacé par Loïs Diony.

Moukoudi, testé positif au coronavirus

Quant au Franco-camerounais Enzo Ebossé, après un bon début de match à son poste de latéral gauche, il s’est rapidement blessé au genou. Il est remplacé à la 28ème minute par Souleyman Doumbia. Toujours côté angevin, Ibrahim Amadou a fait un gros travail dans l’entrejeu pour empêcher les milieux rennais de s’exprimer et protéger sa défense.

Par ailleurs, en déplacement à Metz, Saint-Etienne s’est incliné deux zéro. Yvan Neyou pourtant très en verve depuis le début de la saison, a loupé son match.

Peu de choses à signaler pour le milieu Camerounais si ce n’est une prestation décevante. Peu de liens entre les milieux, et dépassé défensivement. Averti pour une semelle sur Boye, il est remplacé par Maxence Rivera, à la 82ème minute.

Cependant, profitant des copies propres qu’il a rendu en début de saison, Yvan Neyou ne cesse de flamber sur le mercato. Précédemment coté 400 000 euros, comme l’estimation à son sujet de Transfermarkt, en août dernier. Deux mois plus tard, il est valorisé à 2,5 millions d’euros. En rappel, il est prêté par Braga aux Verts qui disposent d’une option d’achat. Son coéquipier et compatriote Harold Moukoudi n’était pas de la visite de Saint-Etienne à Metz. Et pour cause, testé positif au coronavirus, le défenseur central de Saint Etienne a été mis à l’isolement.

Enfin, Montpellier s’est lourdement incliné (0-4) à domicile face au Stade de Reims. Les coéquipiers d’Oyongo Bitolo ont été réduits à 10 au bout de sept minutes seulement après l’exclusion d’Hilton, puis à neuf juste avant la pause. Ambroise Oyongo Bitolo, à l’image de ses partenaires a coulé face aux assauts des rémois qui ont enregistré leur première victoire.