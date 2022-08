Ligue 1 : premier but du Camerounais Enzo Tchato face au PSG

Malgré la lourde défaite face aux Parisiens (5-2), le latéral droit de Montpellier a inscrit son premier en Ligue 1, au Parc des Princes, à l’occasion de la deuxième journée.

Le jeune latéral droit camerounais de Montpellier connait un début de saison prometteur. Titulaire lors de la première journée, il était de nouveau dans le onze entrant face aux PSG, samedi dernier. Face à Neymar et Nuno Mendes, qui venaient sans cesse sur son couloir, il a passé une soirée difficile, mais a su tirer son épingle du jeu, en inscrivant un somptueux but dans le temps additionnel.

Le jeune camerounais, qui participé à la Can junior en Mauritanie, en 2021, a montré un beau visage de son talent naissant. Enzo Tchato qui a signé chez les professionnels en mai dernier, a ouvert son compteur but. Il a marqué le deuxième but de son équipe (92ème). Un beau début pour le jeune défenseur qui ne souhaite pas en rester là.

“J’aurais bien aimé marquer avant pour le 2-1 mais c’est déjà ça. C’était un gros match, on a joué contre une belle équipe, on savait que ça allait être dur. On a essayé de défendre ensemble, de souffrir ensemble, ça n’a pas suffi mais il y a quand même du positif. C’est à nous de réagir la semaine prochaine contre Auxerre et faire un gros match”, a confié Tchato.

“On a essayé de se préparer du mieux possible, on savait qu’on allait être en difficulté. Mais on s’était dit qu’il fallait juste les embêter, on a réussi à mettre deux buts, c’est déjà ça. C’est vrai qu’on s’en prend cinq mais faut voir les petits détails, ce qui n’a pas marché. On doit toujours apprendre, surtout moi, je suis jeune, je découvre, c’est de l’apprentissage et il faut s’en servir”, a conclu le défenseur de 19 ans.