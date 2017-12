Ligue 1 sÃ©nÃ©galaise : GÃ©nÃ©ration Foot dÃ©roule, Diambars en perdition

Tenu en Ă©chec il y a une semaine, GĂ©nĂ©ration Foot a repris le chemin de la marche en Ă©trillant Diambars sur le score sans appel de 5 buts Ă 1, lors de la 5e journĂ©e du championnat de Ligue 1 sĂ©nĂ©galaise de football, disputĂ©e le week-end, enfonçant davantage l’acadĂ©mie de Saly, mal au point depuis le dĂ©but de la compĂ©tition.GrĂące Ă ce large succĂšs dans l’un des derbies des acadĂ©mies, GĂ©nĂ©ration Foot consolide sa place de leader avec 11 unitĂ©s au compteur.Â

Victorieuse du Jaraaf (2-1), l’AS Douane est le nouveau dauphin du leader qui ne la devance que d’un point. Les Gabelous passent de la 5e Ă la 2e place.

La Sonacos, vainqueur du Ndiambour 1-0, fait mieux en glanant quatre places au classement, passant de la 7e Ă la 3eplace avec 9 points au compteur.Â

L’AS Douanes et la Sonacos profitent des contre-performances des trois poursuivants immĂ©diats du leader, la LinguĂšre, le Stade de Mbour et le Jaraaf, dĂ©faits respectivement par Teungueth FC (1-0), Mbour PC (1-0) et l’AS Douanes (2-1), pour monter sur le podium.

Vainqueur du derby de la Petite CÎte, Mbour PC (8 pts) réalise une bonne affaire en montant à la 5e place du classement.

En revanche, rien ne va plus pour Diambars. Contre l’acadĂ©mie de DĂ©ni Biram Ndao, celle de Saly a essuyĂ© son troisiĂšme revers contre deux nuls. Toujours en quĂȘte d’une victoire, Diambars est avant-dernier au classement et relĂ©gable, avec deux petits points pris en cinq matches.Â

Il ne devance que GuĂ©diawaye FC engluĂ© dans une crise interne et dont les matchs viennent d’ĂȘtre suspendus par la Chambre nationale de rĂ©solution des litiges (CNRL) de la FĂ©dĂ©ration en attendant qu’une solution soit trouvĂ©e.

Voici tous les résultats de la 5ejournée :

-Jaraaf – AS Douane 1-2

-Niary Tally – Dakar SacrĂ©-CƓur 1-0

-Sonacos – Ndiambour 1-0

-GĂ©nĂ©ration Foot – Diambars 5-1

-Stade de Mbour – Mbour PC 0-1

-Linguùre – Teungeuth 0-1

-GuĂ©diawaye FC – Casa Sports : remis