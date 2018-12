Ligue 1 sénégalaise : premier succès du champion en titre

Le Jaraaf de Dakar, champion en titre, a battu (0-2) hier lundi à Kaolack (centre) la Sonacos, en clôture de la 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise, décrochant dans la foulée sa première victoire du présent exercice qu’il avait entamé par trois nuls et une défaite.Les buts du Jaraaf ont été inscrits par le virevoltant capitaine des «verts et blancs », Pape Youssou Paye, aux 41e et 90e minutes.

Grâce à cette victoire, le champion du Sénégal en titre quitte la 11e place pour la huitième, avec maintenant 6 points au compteur.

Par ailleurs, les protégés du coach Malick Daff vont pouvoir se déplacer dans un meilleur état d’esprit au Maroc pour affronter, en fin de semaine, le Wydad Casablanca dans le cadre des 16e de finale aller de la Ligue africaine des champions, dernière étape avant l’entrée dans la phase de poule. Un niveau qu’un club sénégalais n’a jamais atteint depuis 2004, année de la brillante épopée africaine de la Jeanne d’Arc de Dakar, aujourd’hui en 3e division.

Au tour précédent, le Jaraaf s’était défait du champion du Togo, Koroki, après tirs au but.

Voici tous les résultats de la 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise :

Samedi : Stade de Mbour / Ndiambour (0-0), US Gorée / Dakar Sacré Cœur (2-2).

Dimanche : AS Pikine / Niary Tally (3-0), Casa Sports / Génération Foot (0-0), AS Douanes / Teungueth FC (1-1), Linguère / Mbour PC (1-0).

Lundi : Sonacos / Jaraaf (0-2).

Le classement : 1er AS Pikine (11 points, +5), 2e Génération Foot (9 points, +3), 3eTeungueth FC (8 points, +3), 4e AS Douanes (8 points, +1), 5e Dakar Sacré Cœur (8 points), 6e US Gorée (7e points, +1), 7e Stade de Mbour (7e points, +1), 8e Jaraaf (6 points), 9e Linguère (6 points), 10e Ndiambour (6 points), 11e Casa Sports (4 points, -1), 12e Niary Tally (3 points, -4), 13e Sonacos (3 points, -6) et 14e Mbour PC (1 point, -4).