Ligue 1 sénégalaise : Teungueth FC/ Génération Foot, choc au sommet

La 12ème journée de la Ligue 1 sénégalaise se joue ce week-end, avec en ouverture samedi l’opposition entre le leader Teungueth FC et le troisième Génération Foot.Cette affiche entre deux formations entre forme est prévue au stade Ngalandou Diouf de Rufisque (est de Dakar) à 16h. TFC (20 points +6) tentera de réaliser un résultat positif au risque de se faire détrôner par la formation de Deni Biram Ndao qui n’a que deux longueurs de retard sur leur adversaire de ce samedi.

La pression sera maximale pour Teungueth, d’autant qu’en cas de nul ou de défaite, le club rufisquois risque d’être doublé au classement par son dauphin, AS Pikine (19 points +6). Le club Pikinois compte un point de retard sur le leader et se déplace dimanche à l’US Gorée qui a un besoin urgent de points.

Le Jaraaf, champion en titre, éliminé samedi dernier du tour de cadrage de la Coupe CAF par le club marocain de la RS Berkane, doit gagner face au Niambour de Louga pour recoller au peloton de tête. Le club de la Médina est déjà à 9 points du leader Teungueth avant ce duel crucial face aux Lougatois.

Dans la course au maintien, Niary Tally (13e) et Sonacos (14e) qui totalisent chacun 6 points depuis le début du présent exercice, vont tenter de se relancer face respectivement à l’AS Douanes et le Casa Sports dimanche. NGB reçoit la Linguère de Saint-Louis engluée dans le ventre mou du classement, alors que les Huiliers de la Sonacos feront à l’équipe en forme du moment le Casa Sports de Ziguinchor.

Voici le programme de la 12e journée :

Samedi : Teungueth FC – Génération Foot ;

Dimanche : Jaraaf – Ndiambour ; US Gorée – AS Pikine ; Sonacos – Casa Sports ; AS Douanes – Niary Tally ; Linguère – Stade de Mbour et Mbour Petite-Côte – Dakar Sacré-Cœur

Le classement :

1er Teungueth FC 20 points (+6), 2ème AS Pikine 19 points (+6), 3èmeGénération Foot 18 points (+6), 4ème Dakar Sacré-Cœur 18 points (+3), 5ème AS Douane 16 points (+3), 6èmeCasa Sports 15 points (+4), 7ème Ndiambour 13 points, 8èmeStade de Mbour 12 points (-4), 9èmeJaraaf 11 points (+2), 10èmeUS Gorée 11 points (-1), 11èmeLinguère 9 points (-4), 12èmeMbour PC 8 points (-5), 13èmeNGB 6 points (-7), 14èmeSonacos 6 points (-11).