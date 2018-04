Ligue 1 sÃ©nÃ©galaise/22e journÃ©e : le dauphin Sonacos rate l’occasion d’Ãªtre leader

La Sonacos de Diourbel (2e, 38 pts) a ratĂ© l’occasion de prendre provisoirement la première place de la Ligue 1 sĂ©nĂ©galaise, après sa dĂ©faite (2-1), samedi, en dĂ©but de la 22e journĂ©e, face Ă Ndiambour de Louga.MalgrĂ© leur ouverture du score Ă la 24e minute, les Huiliers n’ont pas rĂ©ussi Ă conserver leur score devant les Lougatois dans ce derby du centre. Ces derniers sont revenus dans la partie et ont pliĂ© le match avant la mi-temps, après avoir Ă©galisĂ© Ă la 41e minute et marquĂ© leur second but Ă la 45e.

Le Jaraaf de Dakar (38 pts, +12), leader depuis la 20e journĂ©e, a ainsi l’occasion de dĂ©rouler ce dimanche face au dernier du classement, l’US Ouakam, et prendra une avance considĂ©rable en cas de succès.

Dans l’autre match jouĂ© samedi, ayant opposĂ© Mbour Petite-CĂ´te (9e, 28 pts) Ă la Linguère (6e, 30 pts), l’avantage est allĂ© Ă la première nommĂ©e qui a surclassĂ© son homologue par 3-0. Les trois buts ont Ă©tĂ© inscrits en seconde partie : Ă la 71e, 80e et 88e minutes.

La 22e journée sera clôturée ce dimanche avec 5 rencontres au programme, dont le retour en compétition de la championne en titre, Génération Foot, éliminée de la Coupe CAF, mercredi dernier, contre les Marocains de la RS Berkane.

Avec 4 matchs de retard, les Académiciens (3e, 33 pts) rendront visite aux Rufisquois de Teungueth FC et vont jouer désormais leur va-tout dans cette Ligue 1 pour essayer de conserver leur titre.

Voici le le programme du dimanche : Dakar Sacré-Cœur / Diambars ; USO / Jaraaf ; Casa Sports / Guédiawaye Foot Pro ; Teungueth FC / Génération Foot et AS Douanes / NGB.

Championnat provisoire : 1ère Jaraaf 38 pts (+12), 2ème Sonacos 38 pts (+8), 3ème Génération Foot 33 pts (+19), 4ème AS Douanes 32 pts (+4), 5ème Teungueth FC 30 pts (+5), 6ème Linguère 30 pts (-5), 7ème Stade de Mbour 28 pts (+7), 8ème Ndiambour 28 pts (+2), 9ème Mbour PC 28 pts (-1), 10ème Casa Sports 26 pts (+3), 11ème Niary Tally 23 pts (-6), 12ème Dakar Sacré Cœur 22 pts (+1), 13ème Diambars 18 pts (-5), 14ème GFC Pro 10 pts (-22), 15ème US Ouakam 3 pts (-22).