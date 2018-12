Ligue africaine des Champions : le Jaraaf élimine Koroki dans la douleur

Le Jaraaf de Dakar s’est débarrassé de Koroki du Togo dans la séance des tirs au but, mardi soir au stade du Général Eyadema de Lomé, après avoir été battu un à zéro au terme du temps réglementaire.Le but de Koroki du Togo porte la signature de l’Ivoirien Oussoumane Fofana à la 66ème minute. Mais avec la victoire du Jaraaf sur le même score lors du match aller joué la semaine dernière au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, les deux équipes devaient être départagées par la séance fatidique des tirs au but.

Dans cet exercice, les Médinois ont eu plus de sang-froid et d’adresse que leurs adversaires. En effet, Koroki a manqué deux tirs au but là où le Jaraaf n’en a raté aucun sur ses quatre tentatives (TAB 2-4).

Au prochain tour préliminaire de la Ligue africaine des Champions, le Jaraaf sera aux prises avec le Wydad Athletic Club de Casablanca.