Ligue africaine des champions : le TAS annule la décision de rejouer la finale pour vice de forme

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) annonce dans son site visité mercredi à APA, qu’il annule la décision de la Caf de faire rejouer sur terrain neutre la finale retour de la Ligue africaine des champions africaine entre le Wydad Casablanca et l’Espérance de Tunis, au motif que que le Comité exécutif de l’instance continentale n’est « pas compétent » pour prendre une telle mesure.« La Formation du TAS en charge de cette affaire a considéré que le Comité Exécutif de la CAF n’était pas compétent pour ordonner que la finale retour soit rejouée et a décidé d’annuler la décision attaquée. Les appels des deux clubs sont donc partiellement admis pour cette raison », indique le TAS.

En revanche, souligne le tribunal, toutes les autres conclusions tirées par le WAC sont « définitivement rejetées, tandis que celles de l’EST seront traitées dans la sentence finale ».

Des incidents étaient survenus lors de la finale disputée le 31 mai en Tunisie, après que les deux équipes avaient fait match nul 1-1 lors de la finale aller jouée une semaine auparavant à Rabat, au Maroc.

Puis, au match retour disputé le 31 mai, l’Espérance menait 1-0 lorsque le WAC a égalisé à la 59e minute. L’arbitre de la rencontre, le Gambien Pape Bacary Gassama, a refusé le but pour hors-jeu. Devant les protestations des joueurs du WAC, soutenant que le but était valable, l’arbitre leur a signifié qu’il n’était pas possible de recourir à la VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) car celle-ci ne fonctionnait pas.

Le match a été arrêté une heure environ avant d’être définitivement interrompu par l’arbitre qui, devant le refus du WAC de reprendre la partie, a déclaré l’EST vainqueur de la Ligue africaine des Champions 2018/2019.

Toutefois, le 5 juin 2019, le Comité exécutif de la Caf est revenu sur cette décision en ordonnant aux deux clubs de rejouer le match retour de cette finale sur terrain neutre. La date du match devait être fixée après la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019 jouée le 19 juin dernier au Caire.

Entretemps, la décision du Comité exécutif de la Caf a été contestée par le WAC et l’EST qui ont saisi le TAS, respectivement le 14 et le 17 juin 2019.

« Concrètement, il appartient désormais aux organes compétents de la Caf de se pencher sur les incidents survenus dans le stade de Radès le 31 mai 2019, de prendre le cas échéant toute sanction disciplinaire adéquate, et en conséquence de décider si le match retour de la Ligue des Champions CAF 2018/19 doit être rejoué ou non », indique le TAS.

Après la décision du Comité Exécutif de la Caf « pour des raisons formelles », le TAS a décidé de renvoyer aux organes compétents de l’instance continentale les questions de la répétition du match retour de la finale et de la procédure disciplinaire actuellement en cours devant la Caf.

De plus, le TAS continuera ses délibérations relatives aux requêtes de l’EST et « préparera une sentence finale, tout en tenant compte de toute décision éventuelle prise par la CAF dans cet intervalle ».