Ligue des champions d’Afrique : Coton Sport qualifié pour les 1/16ème de finale

Défait à l’aller 3-1, le champion du Cameroun a, face à l’ASF Bobodiolasso, a remporté le match retour sur le même score dans le temps réglementaire, avant d’obtenir sa qualification aux tirs au but (3-1 ; 5-3). Lors du second tour, Coton sport sera face à Zamalek.

Lors de ce match retour du tour préliminaire de la Ligue des Champions d’Afrique, disputé au stade Militaire ce mardi 4 décembre, les hommes du coach Bertin Ebwellé sont passés par tous les sentiments. Très enthousiaste, dès l’entame du match, le club phare de Garoua a ouvert le score à la 17ème minute, par son capitaine Daouda Kamilou, qui est à la conclusion d’un joli mouvement collectif. Toujours très dominateur, face à une équipe adverse regroupée derrière, la dernière occasion avant la pause est en faveur de Coton Sport. Sur un ballon bien plombé dans le dos de la charnière centrale, Daouda Kamilou fait trembler les filets de la tête. Les visiteurs sont éliminés, à cet instant du match.

Le deuxième acte reprend sur des nouvelles bases. Coton sport est toujours plus entreprenant. Pourtant, contre le cours du jeu, Sanou réduit le score en croisant sa frappe. Le gardien togolais de Coton Sport Sabirou Bassa Djeri, qui s’est montré fébrile dans sa sortie aérienne est surpris (72ème minute). Moins de quatre minutes plus tard, Ebembé Elimbi, parti à la limite du hors-jeu, inscrit le troisième but de Coton sport.

Pendant que les Roger Milla, Rigobert Song, Enoh Ngachu et autres, venu supporter Coton Sport peuvent laisser parler leurs joies, les visiteurs contestent ce troisième but très bruyamment. Le chef d’orchestre de cette contestation, l’entraineur du club des fonctionnaires de Bobodjolasso Oscar Barro est expulsé par l’arbitre équato-guinéen David Ndong Esono. Le public du stade Militaire totalement acquis à la cause des champions du Cameroun exulte. A titre de rappel, l’antre de Coton sport, le stade de Roumdé Adjja à Garoua est en reconstruction.

Malgré les huit minutes de temps additionnel, le score de la partie restera inchangé (3-1). Les deux équipes sont à égalité sur l’ensemble des deux oppositions. C’est donc logiquement que les deux clubs se dirigent vers une séance de pénalty. Lors de cette épreuve, pendant que les tireurs de Coton Sport réussissent un sans-faute, leur gardien de but a donné la victoire aux siens, en repoussant le tir de Blakiss Ouattara.