Ligue des champions : le coach de Manchester United n’accable pas André Onana

Si le gardien Camerounais a assumé ses responsabilités, le manager des Red Devils Erik ten Hag a refusé de le charger.

Auteur d’une performance décevante, le gardien de Manchester United André Onana (27 ans, 1 match en LdC cette saison) a plombé son équipe contre le Bayern Munich (3-4) mercredi en Ligue des Champions en étant coupable sur l’ouverture du score munichoise.

Au coup de sifflet final, le Camerounais a livré un constat accablant concernant sa performance individuelle. « Si nous n’avons pas gagné aujourd’hui, c’est à cause de moi. L’équipe était bonne, nous n’avons pas gagné ce match à cause de moi. C’est difficile de perdre de cette façon. Nous avons bien commencé, mais après mon erreur, nous avons perdu le contrôle du match. C’est moi qui ai laissé tomber l’équipe », a regretté l’ancien de l’Inter en zone mixte.

Onana insiste : « Mes débuts à Manchester ne sont pas très bons. Aujourd’hui, c’est l’un de mes pires matchs. C’était une grande opportunité pour nous de rebondir face à la pression à laquelle nous sommes confrontés, mais c’est difficile. Nous devons être solidaires. »

« C’est une bonne chose qu’il le fasse (assumer ses responsabilités), mais c’est l’équipe qui compte. Des erreurs peuvent être commises, mais il faut savoir rebondir en tant qu’équipe. Quand vous marquez trois buts et qu’un joueur fait une erreur, c’est fini. Nous devons croire en notre capacité à rebondir, et nous l’avons montré. Il faut rester dans le match et continuer à avancer malgré les erreurs. (…) Il n’y a pas qu’André, il faut voir la facilité avec laquelle Sané passe, c’est une question de détermination. On ne laisse pas passer les joueurs aussi facilement », a fustigé le technicien néerlandais face à la presse.

Recruté pour plus de 50 millions d’euros à l’Inter Milan cet été afin de remplacer David De Gea, André Onana vit donc des débuts compliqués avec Manchester United. Loin d’être serein en Premier League, le gardien camerounais a confirmé sa petite forme du moment avec une nouvelle faute de main face au Bayern Munich. Et il n’a donc pas soigné ses statistiques, lui qui a encaissé 10 buts… sur les 13 dernières frappes cadrées par les adversaires des Red Devils, selon Marca.