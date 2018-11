Ligue des champions: PSG qualifié si…

Le Paris SG sera qualifié en huitième de finale de Ligue des champions en cas de victoire lors de son dernier match le 11 décembre à Belgrade sur le terrain de l’Etoile Rouge. Mais il existe d’autres cas de figure.

Si Paris perd et si Liverpool ne bat pas Naples, le club de Neymar sera aussi présent dans le top 16 européen en février.

Si Paris fait match nul et si Liverpool bat Naples, il y aura une égalité à trois entre ces clubs, alors tous à neuf points. Les Reds seraient alors en tête de ce mini-championnat à trois, où les résultats contre l’Etoile rouge ne seraient plus pris en compte. Le PSG sera qualifié si Liverpool bat Naples par plus d’un but d’écart. Il sera éliminé en revanche si Naples perd d’un but d’écart mais en marquant au moins trois buts à Liverpool (4-3, 5-4, 6-5 par exemple).

Classement:

1. Naples

2. Paris SG

3. Liverpool

4. Etoile Rouge de Belgrade

Reste à jouer:

11 décembre (21h00): Etoile Rouge de Belgrade (SRB) – Paris SG (FRA)

11 décembre (21h00): Liverpool (ENG) – Naples (ITA)

NDLR: Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les 8e de finale. Le 3e est reversé en 16e de finale de la Ligue Europa. Le 4e est éliminé.