Ligue Europa : le camerounais Karl Toko Ekambi, meilleur buteur

Karl Toko Ekambi est le seul joueur à cinq buts inscrits après trois journées en phase de groupes de l’UEFA Europa League 2021/22 après la victoire de Lyon 4-3 sur le terrain du Sparta Prague lors de la troisième journée.

Ce jeudi soir, l’international camerounais, dans tous les bons coups, a guidé l’Olympique lyonnais vers un troisième succès de rang en Europa League, grâce à un doublé et une passe décisive face au Sparta Prague.

Il est simplement inarrêtable cette saison en Europa League. A Prague, la 3e journée de la phase de poules de la Ligue Europa ressemblait pourtant à une première finale entre le Deuxième du groupe A avec 4 points (1 victoire, 1 nul), le Sparta Prague, et Lyon, leader avec 6 unités et 2 succès sans encaisser de but.

Déjà auteur de 3 buts dans la compétition, Karl Toko Ekambi va de nouveau s’illustrer en réalisant un doublé (le deuxième consécutif en trois matchs de C3). Sur un ballon donné dans la profondeur et dans la surface tchèque par Jérôme Boateng, Toko Ekambi à la réception, ouvre son pied et devance la sortie du gardien Florin Nita. On joue la 42e minute, et c’est le but de la réduction du score, car Lyon était mené 2-0 depuis la 19e minute.

Le second but du camerounais va intervenir à la 88e, alors que l’Olympique lyonnais était déjà revenu au score et avait pris l’avance (2-3). Côté gauche, Bruno Guimaraes renverse le jeu sur la droite sur Toko Ekambi qui dribble le défenseur puis conclut l’action du gauche. Le Camerounais est aussi l’auteur de la passe décisive sur le but de Lucas Paquetta à la 68e minute.

Rayonnant ce soir encore, l’international camerounais a permis à l’Olympique lyonnais de réaliser une incroyable remontada, alors que les hommes de Peter Bosz étaient menés 2-0 à la 19e minute. Karl Toko Ekambi totalise désormais 7 buts toutes compétitions confondues en 13 matchs disputés dont 5 buts en 3 matchs de Ligue Europa.

A la fin de la partie, l’ancien attaquant de Villareal a livré les clés du succès lyonnais au micro de l’AFP : «On savait que ça allait être difficile, heureusement on a réussi à prendre les trois points. Après le début de match raté, on s’est parlé. Le plus important c’est qu’on a réussi à renverser la tendance et il faut que ça nous serve de leçon. On a de l’avance. On a un pied dedans (pour la qualification). Le plus important c’est le deuxième match à Lyon contre le Sparta.»