Ligue Europa : premier but du Camerounais Toko Ekambi avec Rennes

Longtemps dans le dur, Rennes s’est incliné contre le Shakhtar (2-1), ce jeudi, lors du barrage aller des 8es de finale de la Ligue Europa.

Un résultat décevant mais loin d’être rédhibitoire avant la manche retour prévue dans une semaine au Roazhon Park. Longtemps mené au score Toko Ekambi a permis à Rennes à entretenir l’espoir. Au retour des vestiaires, Rennes passait aux choses sérieuses. Après avoir repoussé deux frappes de Bourigeaud et Kalimuendo, Trubin ne pouvait rien faire sur la reprise au second poteau de Toko Ekambi, parfaitement servi par l’incontournable Doku (2-1, 59e).

Une réduction de l’écart méritée pour des Rouge et Noir enfin tranchants et poussés par des supporters très bruyants à Varsovie. Sauf que ces encouragements et les efforts fournis durant plus d’un quart d’heure n’effrayaient pas le Shakhtar, qui remettait un coup d’accélérateur pour bloquer les offensives bretonnes.

Dans une fin de match tendue, les locaux parvenaient à se montrer solides pour sécuriser une victoire importante en vue du match retour. Rennes devra faire beaucoup mieux dans une semaine pour obtenir la qualification.

Dans les faits, Karl Toko Ekambi a affiché deux visages dans ce match. Une première période ratée avec une énorme occasion manquée pour arracher l’égalisation. Un second acte bien plus consistant avec une reprise de volée gagnante au second poteau. Une réalisation qui sauve sa prestation et qui maintient Rennes dans le coup. Il a été remplacé à la 77e minute.

A la fin du match, l’attaquant camerounais a livré son sentiment : «Je savais que ce but allait arriver parce que je crois beaucoup en moi. Ça arrive ce soir, c’est une bonne chose. Je vois Jérémy qui va éliminer son adversaire, je sens qu’il va centrer, j’anticipe et je passe devant mon défenseur. Le positif ? La réaction en seconde mi-temps. On a montré un meilleur visage, on a été solidaire ».