Ligue1 ivoirienne de football: Le leader, la Soa assure, Gagnoa s’écroule

La Société omnisports de l’armée (Soa) tient son rang de leader de la Ligue 1 ivoirienne de football après son succès, samedi à Yamoussoukro, face à Bassam (1-0) quand Gagnoa tombe devant le Wac (0-3) au stade Champroux en matches comptant pour la 15è journée.Sur ses installations au stade municipal de Yamoussoukro, les militaires qui marchent sur l’eau cette saison ont assuré leur 11è victoire en quinze sorties grâce à une réalisation de Joël Yérégbé (56è).

A Abidjan, en première rencontre au stade Robert Champroux de Marcory, un doublé de Trésor Mofossé (60è et 81è) et un but de Jules César Yoboué (48è) ont permis au Wac de doucher le Sporting Club de Gagnoa (3-0) qui concède sa deuxième défaite d’affilée.

En seconde opposition, l’Académie football Abdoulaye Diallo (AFAD) a dominé FC San-Pedro (1-0).

La 15è journée se poursuit, dimanche, au Champroux où les matches Racing d’Abidjan- AS Tanda (15h30 GMT) et Africa-Lys Sassandra (18h) ne manqueront pas d’intérêt.