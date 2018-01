L’Ã®le de Chypre divisÃ©e s’apprÃªte Ã  Ã©lire son prÃ©sident

Les Chypriotes se rendront aux urnes dimanche prochain pour Ă©lire leur prĂ©sident, Nicos Anastasiades partant favori pour obtenir un second mandat malgrĂ© le rĂ©cent Ă©chec des nĂ©gociations pour rĂ©unifier l’Ă®le mĂ©diterranĂ©enne divisĂ©e depuis plus de 40 ans.

Au terme d’une campagne discrète, le dirigeant conservateur, qui promet de relancer les pourparlers de , est crĂ©ditĂ© de 30% dans les derniers sondages. Il devrait, sauf surprise, rester Ă la tĂŞte du pays, dont l’Ă©conomie a rebondi après avoir frĂ´lĂ© la faillite en 2013.

Homme Ă poigne rĂ©putĂ© pragmatique, cet ancien avocat âgĂ© de 71 ans, devrait affronter au second tour (4 fĂ©vrier) Stavros Malas, soutenu par le parti communiste, ou Nicolas Papadopoulos (centre), fils d’un ancien prĂ©sident, qui dĂ©fend des positions plus fermes sur les pourparlers de paix.

A moins d’un accord entre ses adversaires –une option possible selon certains analystes–, la voie semble dĂ©gagĂ©e pour M. Anastasiades.

Comme attendu, la campagne a eu pour toile de fond la division de l’Ă®le qui perdure depuis 1974.

Du fait de la sĂ©paration, la RĂ©publique de Chypre – membre de l’Union europĂ©enne et de la zone euro – n’exerce son autoritĂ© que sur les deux tiers de l’Ă®le, dans le sud, oĂą vivent les Chypriotes-grecs. Dans le tiers nord de l’Ă®le rĂ©sident les Chypriotes-turcs qui sont administrĂ©s par la RĂ©publique turque de Chypre du Nord (RTCN), autoproclamĂ©e et reconnue uniquement par Ankara.

Les deux entités sont séparées par une « zone tampon » sous contrôle des Nations unies.

– Lassitude –

En juillet 2017, après deux ans de pourparlers soutenus par l’ONU pour rĂ©unifier l’Ă®le, M. Anastasiades et le dirigeant chypriote-turc Mustafa Akinci se sont plus que jamais rapprochĂ©s d’un accord. Mais le processus a achoppĂ© sur des divergences tenaces – comme la prĂ©sence de 40.000 soldats turcs en RTCN -, douchant les espoirs des partisans d’un Etat fĂ©dĂ©ral bicommunautaire.

MalgrĂ© cet Ă©chec, M. Anastasiades assure qu’il reste dĂ©terminĂ© Ă reprendre les discussions avec M. Akinci.

« Nous espĂ©rons relancer nos efforts immĂ©diatement après l’Ă©lection, dans les prochaines semaines », affirme Ă l’AFP Michalis Sophocleous, directeur du bureau du prĂ©sident. Mais, souligne-t-il, la Turquie doit Ă©claircir ses positions avant toute nouvelle nĂ©gociation.

Pour les partisans de la réunification, le scrutin à venir a valeur de test décisif.

« Cette Ă©lection montrera si nous pouvons avoir un gouvernement prĂŞt Ă s’engager jusqu’au bout dans un processus », rĂ©sume Andromachi Sophocleous, militante au sein de Unite Cyprus Now.

Ce mouvement de la société civile mêlant des Chypriotes-grecs et turcs a multiplié ces derniers mois les initiatives pour promouvoir une réunification.

Mais après des décennies de division, la lassitude a gagné du terrain et le président élu devra relever un défi de taille pour convaincre les sceptiques, de plus en plus nombreux.

DĂ©but janvier, les Ă©lections lĂ©gislatives dans le Nord ont d’ailleurs Ă©tĂ© marquĂ©es par une progression des partis opposĂ©s au plan de paix esquissĂ© par l’ONU.

Et dans le sud, cette prĂ©sidentielle voit la prĂ©sence inĂ©dite d’un candidat du parti d’extrĂŞme droite Elam, qui a remportĂ© deux sièges au Parlement en 2016.

– Reprise Ă©conomique –

Le président sortant compte toutefois sur la carte économique pour conforter son avance face à ses adversaires et séduire une grande partie des 550.000 électeurs.

Lors de sa prise de fonctions dĂ©but 2013, M. Anastasiades s’Ă©tait trouvĂ© face Ă un secteur bancaire en crise et avait dĂ» nĂ©gocier un plan de sauvetage de 10 milliards d’euros en Ă©change d’une sĂ©rie de mesures d’austĂ©ritĂ© draconiennes et d’une restructuration du système bancaire.

Dans la foulĂ©e, le pays a connu un redressement aussi rapide qu’inattendu et l’Ă©conomie n’a cessĂ© de croĂ®tre depuis 2015, aidĂ©e par le boom du secteur touristique qui a connu en 2017 un record historique.

« L’Ă©conomie a jouĂ© un rĂ´le central dans cette campagne, plus que le problème chypriote », estime l’Ă©conomiste Fiona Mullen, directrice du cabinet de consultants Sapienta Economics.

M. Anastasiades veut mettre en place un fonds pour aider Ă rembourser une partie de l’argent perdu par les Ă©pargnants en 2013 en raison de ponctions bancaires. Les autoritĂ©s espèrent par ailleurs tirer profit de l’exploration gazière au large des cĂ´tes de l’île.

MalgrĂ© tout, « la reprise reste relative », affirme Ă l’AFP Mme Mullen, rappelant que si l’Ă©conomie croĂ®t rapidement, elle est toujours en deçà de son niveau de 2012.

« Le dĂ©bat n’a pas Ă©tĂ© poussĂ© très loin, ce qui a permis au prĂ©sident Anastasiades de promouvoir le fait qu’il avait hĂ©ritĂ© d’une Ă©conomie en berne et amorcĂ© une reprise », souligne-t-elle.