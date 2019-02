L’incendie à Paris: une intervention d' »une ampleur exceptionnelle » pour les pompiers

L’intervention sur l’incendie meurtrier mardi à Paris a été « d’une ampleur exceptionnelle », dans des circonstances « difficiles » qui ont notamment obligé les pompiers à escalader les étages avec leurs échelles de balcon en balcon, explique à l’AFP Valérian Fuet, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris.

Q : Cette opération a été particulièrement difficile ?

R : « C’est une opération d’une ampleur exceptionnelle tant par les moyens, avec plus de 200 pompiers et une centaine d’engins, qu’en termes de bilan malheureusement parce que, s’il y a eu 50 sauvetages, il y a au moins 10 personnes décédées, c’est énorme. C’était une opération difficile vu la configuration des lieux et la propagation rapide du sinistre. Lorsque le premier engin s’est présenté, le feu s’était déjà propagé à plusieurs niveaux et il y avait de nombreuses personnes qui se manifestaient aux fenêtres. C’est compliqué de lutter à la fois contre le feu, sa propagation et de procéder aux sauvetages. C’est pour ça que ça a demandé énormément de moyens. »

Q : La configuration des lieux a compliqué l’intervention ?

R : « Nos engins ont été inutiles dans le sens où on n’a pas pu utiliser nos moyens élévatoires aériens, les grandes échelles de 30 mètres qui nous permettent d’accéder beaucoup plus haut, parce que le sinistre était un immeuble dans une cour à l’intérieur. On a été obligés de rentrer sapeur par sapeur, avec l’échelle et de dresser l’échelle à l’intérieur de la courette, c’est compliqué. Pour atteindre les étages, il faut crocheter l’échelle au balcon supérieur, vous grimpez et ensuite vous enchaînez. C’est très éprouvant d’escalader des étages à la force des bras, au moyen d’échelles à coulisses et à crochets, pour sauver des personnes, avec des flammes qui crachent par les fenêtres. Ce sont des environnements très dangereux, les sauveteurs risquent leur vie. C’est pour ça que, sur les 200 pompiers qui ont été mobilisés, il y en a huit qui ont été blessés. Pour les personnes qui étaient réfugiées sur le toit, on leur a passé un baudrier et on les a descendues en rappel. »

Q : Ce type d’intervention « à l’ancienne » est commune ?

R : « C’est un moyen (de sauvetage) dégradé (de dernier recours, ndlr). L’échelle à crochets existe depuis la création des sapeurs-pompiers de Paris en 1811 et on continue toujours à la mettre en œuvre, sauf que les échelles ne sont plus en bois mais en alu. C’est un moyen qui nous permettra toujours d’accéder aux étages supérieurs lorsque les communications existantes, les escaliers sont impraticables. Des interventions à 50 sauvetages, il n’y en a pas beaucoup. Et à l’échelle à crochets, en façade manuelle, c’est exceptionnel. »