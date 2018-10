L’inflation mozambicaine ralentit à 0,11% en septembre

L’Institut national des statistiques du Mozambique (INE) a déclaré que l’inflation annuelle des prix à la consommation est tombée à 0,11 en Septembre en baisse de 4,89% par rapport à la même période l’an dernier, a appris APA mercredi.Dans un communiqué dont APA a obtenu une copie, l’agence a déclaré que l’inflation avait été mesurée sur la base des indices des prix à la consommation des trois plus grandes villes de Maputo, Nampula et Beira.

« Parmi les marchandises qui ont enregistré une augmentation significative des prix, on trouve les patates douces (26,5%), le riz non transformé (3,6%), le poisson sec (0,8%), l’essence (2,1%) et le diesel (1,3%), précise le communiqué.