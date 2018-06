L’innovation et le développement des marchés financiers au menu des Journées de la BRVM

La onzième édition des Journées de la Bourse régionale des valeurs mobilières (JBRVM) s’est ouverte, jeudi, à la Maison de l’entreprise d’Abidjan autour du thème, «L’innovation et le développement des marchés financiers », a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.« La présente rencontre a pour objectif de vulgariser davantage la BRVM en Côte d’Ivoire afin de mieux la faire connaitre aux populations mais surtout de leur montrer les opportunités qu’elle offre aux entreprises ivoiriennes ainsi qu’aux investisseurs institutionnels et particuliers », a expliqué à l’ouverture, le Directeur général de la BRVM, Dr Kossi Edoh Amenounvé.

Poursuivant, il a dressé le bilan de la BRVM après 20 ans d’activités. A ce propos, le patron de la BRVM a noté qu’aujourd’hui son institution compte « 6 157 milliards de capitalisation du marché des actions, 3 251 milliards de capitalisation du marché obligataire, 147 milliards de valeur de transaction depuis le début de l’année 2018, 89 millions de titres échangés, 45 sociétés cotées, 42 emprunts obligataires dont 12 de l’Etat de Côte d’Ivoire ».

Le BRVM qui est la 6ème Bourse africaine et 2ème Bourse de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de par sa taille, totalise également « 37 adhérents au Dépositaire central et banque de règlement (DC/BR), 9 543 milliards d’actifs sous conservation, 540,23 milliards distribués sous forme de dividendes et d’intérêts en 2017 ».

« Ces indicateurs témoignent d’une forte progression des activités de notre Bourse depuis sa création et du rôle de plus en plus important qu’elle joue dans le financement des économies de notre Union », s’est félicité Dr Kossi Edoh Amenounvé.

La conférence inaugurale de cette onzième édition des JBRVM a été prononcée par Thierry Tanoh, Ministre ivoirien du pétrole, de l’énergie et du développement des énergies renouvelables, autour du thème « Comment renforcer et soutenir la croissance africaine face aux défis énergétique, d’industrialisation et de financement ? ».

Plusieurs thématiques sont au menu de ces Journées de la BRVM. Ainsi, la cérémonie d’ouverture a fait place à la première thématique, « Financer les PME (Petites et moyennes entreprises) à travers les marchés financiers ». Elle a été animée par Paul-Harry Aithnard, Directeur des marchés de capitaux et gestion d’actifs du Groupe Ecobank.

Les JBRM sont des journées portes ouvertes organisées par la BRVM chaque années dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) avec pour objectifs d’améliorer la visibilité de cette bourse et des acteurs du marché ainsi que de contribuer à la vulgarisation de la culture et des pratiques boursières au sein des populations de l’UEMOA.

Promouvoir les produits et services financiers innovants de même qu’accroître le nombre d’entreprises cotées, figurent également sur la liste des objectifs poursuivis par ces journées qui se poursuivent vendredi à l’Ecole nationale supérieure de statistiques et d’économie appliquée (ENSEA) d’Abidjan.