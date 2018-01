L’inventeur danois Peter Madsen va être jugé pour le meurtre d’une journaliste suédoise

GĂ©nial inventeur doublĂ© d’un pervers sadique? Le Danois Peter Madsen encourt la perpĂ©tuitĂ© lors de son procès qui se tiendra en mars pour le meurtre de la journaliste suĂ©doise Kim Wall Ă bord de son sous-marin en aoĂ»t 2017.

Kim Wall, journaliste indépendante de 30 ans qui avait exercé sur tous les continents et collaboré avec The Guardian et le New York Times, avait embarqué le soir du 10 août près de Copenhague à bord du Nautilus avec Peter Madsen, le concepteur et propriétaire du submersible.

Elle souhaitait faire le portrait de cet ingĂ©nieur autodidacte obsĂ©dĂ© par la conquĂŞte des mers et de l’espace, dont l’enquĂŞte a aussi rĂ©vĂ©lĂ© la part d’ombre: son inclination pour les vidĂ©os mettant en scène des dĂ©capitations de femmes, et ses accès de violence.

L’accusation soutient que M. Madsen a tuĂ© Kim Wall afin de satisfaire un fantasme sexuel, ce qu’il nie farouchement.

M. Madsen, 47 ans, a Ă©tĂ© secouru le 11 aoĂ»t dans la matinĂ©e, avant le naufrage de son bâtiment, qu’il admettra plus tard avoir sabordĂ©. Affirmant avoir dĂ©barquĂ© la jeune femme la veille au soir, il a rapidement Ă©tĂ© soupçonnĂ© par les enquĂŞteurs, arrĂŞtĂ© et Ă©crouĂ©.

Au terme d’intenses recherches des semaines durant dans la baie de Køge sĂ©parant le Danemark et la Suède, les plongeurs ont retrouvĂ© le tronc dĂ©capitĂ© et amputĂ© de Kim Wall, sa tĂŞte et ses jambes, et enfin ses bras, la plupart lestĂ©s au moyen de pièces mĂ©talliques.

Le Danois, qui n’a cessĂ© de changer de version au cours de ses auditions, a depuis avouĂ© avoir dĂ©membrĂ© et jetĂ© son corps Ă la mer, mais dĂ©ment toujours l’avoir tuĂ©e intentionnellement.

Il affirme qu’elle est dĂ©cĂ©dĂ©e Ă la suite d’un accident mais dans des circonstances dont la nature a variĂ© au fil des interrogatoires.

L’avocate de M. Madsen n’a pas rĂ©pondu mardi aux sollicitations de l’AFP.

Il sera jugĂ© Ă partir du 8 mars pour meurtre, atteinte Ă l’intĂ©gritĂ© d’un cadavre et agression sexuelle, a annoncĂ© dans un communiquĂ© le parquet danois qui entend requĂ©rir la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©.

Si l’autopsie n’a pas permis de dĂ©terminer les causes de la mort de Kim Wall, « l’homicide a pu ĂŞtre rĂ©alisĂ© par Ă©gorgement ou strangulation », affirme le parquet, qui plaidera la prĂ©mĂ©ditation.

– « Une rare violence » –

L’ordonnance de mise en accusation de Peter Madsen doit ĂŞtre publiĂ©e Ă la fin du mois. Le procureur Jakob Buch-Jepsen a demandĂ© aux mĂ©dias de faire preuve de discernement dans la publication des Ă©lĂ©ments d’enquĂŞte les plus sensibles dans « cette affaire hors du commun et d’une rare violence, aux consĂ©quences tragiques pour Kim Wall et ses proches ».

Il est notamment apparu que Peter Madsen, par jeu sexuel ou pour masquer des agressions, avait mutilé les organes génitaux de la victime.

La personnalitĂ© de l’accusĂ© sera au coeur des dĂ©bats judiciaires.

Peter Madsen, qui peu avant la tragĂ©die avait dĂ» renoncer Ă propulser une fusĂ©e dans l’espace, faute semble-t-il de moyens financiers, a consacrĂ© le plus clair de son temps Ă fabriquer des engins dont la vocation est de se dĂ©rober Ă la surface de la Terre.

« Ma passion est de trouver des moyens de voyager vers les mondes au-delĂ du connu », Ă©crivait ainsi l’inventeur autodidacte sur le site de son association spatiale, RML Space Lab.

Comme le code pĂ©nal le permet au Danemark, le parquet peut aussi requĂ©rir une mesure de rĂ©tention de sĂ»retĂ© alternative Ă la prison Ă vie et qui permet de maintenir un condamnĂ© entre quatre murs tant qu’il est jugĂ© dangereux.

Au Danemark, les condamnĂ©s Ă la rĂ©clusion Ă perpĂ©tuitĂ© peuvent demander une libĂ©ration conditionnelle au bout de 12 annĂ©es et sont en moyenne Ă©largis après 16 ou 17 ans d’incarcĂ©ration.

Le verdict est attendu le 25 avril.