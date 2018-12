L’investiture de Macky Sall pour la présidentielle fait la Une au Sénégal

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA traitent essentiellement de l’investiture du président sortant, Macky Sall, à Dakar Arena (périphérie de Dakar) pour la présidentielle du 24 février 2019.« Le grand show », barre ainsi à sa Une le quotidien Enquête avant de relater le « spectacle son et lumière » déroulé par la coalition présidentielle à l’occasion de l’investiture de Macky Sall pour la prochaine présidentielle.

Le journal consacre ainsi trois pages à cet événement et revient à sa page 2 sur le « Grand oral du président Sall » centré sur le « bilan et (les) perspectives d’un candidat ». « Dans un discours de près de 50 minutes, le président de la République, Macky Sall, candidat de la mouvance présidentielle, est largement revenu sur son bilan, non sans révéler les grands axes de son programme, en cas de second mandat », explique le journal.

Cela pousse Vox Populi à arborer ce titre : « Macky lance la bataille des chiffres ». Et en sous-titres le journal informe que : « BBY (Benno Bokk Yakaar +coalition présidentielle+) exhibe plus de 2 millions de parrains ». Dans ses colonnes, le quotidien revient sur la « Démonstration de BBY à Dakar Arena » et reprend cette déclaration du président sortant sur les performances économiques du pays : « L’économie a généré plus de 500 000 emplois ».

Sous le titre : « Macky en position de force », L’Observateur revient sur cette même actualité et arbore ces sous-titres : « Benno Bokk Yakaar déroule sa puissance », « Les présidents Barrow (Gambie), Ouattara (Côte d’Ivoire) et Aziz (Mauritanie) « votent » la réélection du président Sall », « Le chef de l’Etat renouvelle son engagement pour le Sénégal et révèle une partie de son programme 2019-2024 ».

Pour Dakar Times, « Macky Sall enclenche sa grande offensive ». A sa page 7, le journal revient sur « Les cinq propositions de Macky Sall aux Sénégalais » ; des propositions qui portent entre autres sur la jeunesse, l’économie, l’agro-écologie, la transition numérique et l’industrialisation.

Revenant sur cette actualité, Le Quotidien arbore cette titraille : « Investiture du Président sortant : Macky élu par ses pairs. ADO (Alassane Dramane Ouattara), Ould Aziz, Weah et Barrow au congrès de Bby ; Macky : « Je m’engage à intensifier les acquis » ».

Sur un tout autre sujet, Walf Quotidien sur le ralliement du désormais ancien opposant, Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor (sud), à la coalition présidentielle. A ce propos, le journal donne la parole à Pierre Goudiaby Atepa, candidat à la présidentielle qui affirme : « J’ai été choqué par la transhumance de Baldé ».

Et L’AS d’informer que : Atepa tend les bras aux militants de Baldé » après le ralliement de ce dernier à Macky Sall.

Le quotidien spécialisé Stades revient pour sa part sur l’attribution du Ballon d’Or 2018 et titre : « Fin d’un règne Messi-Ronaldo de 10 ans ? » et informe que le milieu de terrain croate, Luca Modric est « archi favori ».