A 28 ans seulement, la meilleure serveuse du dernier championnat d’Afrique a annoncé ce jeudi qu’elle prenait aussi sa retraite internationale.

Départs en cascade des cadres de l’équipe nationale fanion de volley-ball-dames. Après les championnes d’Afrique Fawziya Abdoulkarim, Stéphanie Fotso et la capitaine Christelle Nana, c’est au tour de la charmante Laetitia Moma d’annoncer ce jeudi 10 mars 2022 sa retraite internationale.

C’est donc sans ces trois championnes d’Afrique que le Cameroun participera au championnat du monde prévu en septembre prochain en Hollande et au Pays-Bas. « Je commence à être physiquement atteinte par les années de compétitions à répétition. Le besoin de me reposer commence à se faire ressentir avec le poids de saison », a-t-elle sobrement indiqué via sa page Facebook.

Laetitia Moma évoque également les contraintes physiques qu’impose le poste de pointu. Faute « de sagesse et de maturité », l’actuelle sociétaire de Gs Caitex Séoul en Corée du Sud nourrit néanmoins quelques regrets sur le plan collectif. Selon Cameroon Tribune, elle déclame sa fierté des résultats accumulés sur le plan continental et mondial durant les près de 9 ans passés en sélection nationale.

La championne de France en 2021 se veut rassurante sur la relève qualifiée de prometteuse et se consacrera désormais entièrement à sa carrière en club. Championne d’Allemagne en 2013 avec Schweriner Sc, Laetitia Moma connaitra dans le même temps ses premières apparitions en équipe nationale de volley-ball dames- du Cameroun.

La même année, les Lionnes sont vice-championne d’Afrique et Laetitia est couronnée meilleure serveuse comme en 2021. Après un titre de meilleure réceptionniste en 2015, ses smashs puissants et décisifs contribuent à la victoire finale des camerounaises à domicile. Elle a également largement contribué aux succès de 2019 et 2021. A cela s’ajoute des participations aux championnats du monde en 2014 et 2018, ainsi qu’aux JO de Rio en 2016.