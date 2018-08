Lions indomptables : Clarence Seedorf est arrivé à Yaoundé

Le nouvel entraîneur de la sélection nationale fanion de football du Cameroun a été accueilli à l’aéroport international de Nsimalen aux premières heures ce jeudi 09 août 2018.

Le nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun est arrivé à Yaoundé ce jeudi 9 août. Il a été accueilli à l’aéroport international de Nsimalen par les autorités du football camerounais. Son adjoint, Patrick Kluivert, est attendu à 12h. D’après le programme communiqué par la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), l’ancien attaquant du FC Barcelone va atterrir à Yaoundé à 12 ce jeudi 09 août.

Clarence Seedorf et son adjoint héritent du banc de touche de la sélection nationale de football du Cameroun après le départ du belge Hugo Broos en février 2018. Le processus de recrutement d’un nouvel entraîneur aura duré près de six mois. C’est le 04 août dernier que Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt a annoncé le choix du nouvel entraîneur et de son adjoint. C’était au cours d’une conférence de presse organisée au stade Omnisports de Yaoundé.

Le duo néerlandais devrait être présenté au public camerounais dans les prochains jours.