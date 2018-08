Clarence Seedorf ne veut pas des joueurs « qui partent se faire de l’argent rapide » en Asie

L’entraîneur des Lions a donné un point de presse au cours duquel il a dévoilé un aperçu de sa politique managériale à la tête de la sélection nationale du Cameroun.

Le coach Clarence Seedorf et son adjoint Patrick Kluivert ont livré hier 20 août 2018, la liste des joueurs qui composeront la toute première sélection de leur histoire à la tête de l’équipe nationale de football du Cameroun. C’était l’occasion pour l’opinion publique camerounaise de se faire une idée de ces techniciens hollandais, récemment portés à la tête des Lions indomptables. L’on a ainsi pu noter que dès sa première sortie, Clarence Seedorf a pris des mesures fortes qui augurent un changement de cap dans la tanière.

Clarence, le boss

Lors de la présentation des 23 lions qui affronteront les Comores en septembre prochain, Seedorf a avant tout cherché à montrer à l’opinion qui tient les reines de la sélection. A cet effet, il a exigé et obtenu d’être le seul à répondre aux questions, face à des journalistes qui souhaitaient également faire réagir son adjoint Kluivert. « Patrick et moi travaillons ensemble depuis près de dix ans. Nous serons très proches dans notre travail, nous l’avons été ces dix derniers jours (…) s’il y a une question en français, qu’on me la traduise et je vais répondre. Notre communication sera centralisée« , a-t-il expliqué aux journalistes.

Selon des indiscrétions, le coach Seedorf a également insisté pour passer au journal de la télévision nationale de la Crtv au même moment que son adjoint, obligeant la chaîne à revoir son programme. Celui-ci prévoyait initialement que le sélectionneur principal soit interviewé au journal en anglais, et Patrick Kluivert dans l’édition française. Les deux entraîneurs sont finalement passés au journal de 20h30, malgré que Clarence Seedorf ne s’exprime pas en langue française.

La filière asiatique en marge de l’équipe

L’autre impulsion apportée par le coach Clarence Seedorf est sans doute la non sélection des joueurs qui évoluent dans des championnats peu compétitifs. Les absences de Christian Bassogog et Benjamin Moukandjo ayant créées une onde de choc dans la tanière, le hollandais a tenu a expliqué le nouveau cap de l’équipe. Pour lui, les joueurs qui jouent en Asie (Chine, pays du golf…), devraient revoir leur choix de carrière « s’ils veulent faire partie de l’équipe nationale ».

« Nous avons reçu une liste de la fédération comportant près de 70 noms de joueurs. Nous avons travaillé sur cette base avec comme critère principal, la détection des joueurs évoluant dans les meilleurs championnats au monde (Italie, Allemagne, Espagne…). Ceux qui partent en Chine se faire l’argent rapide à 20 – 22 ans ne seront pas considéré comme premier choix. Nous viseront d’abord ceux qui jouent dans des championnats compétitifs, car le Cameroun a besoin de joueurs compétitifs ».

Clarence Seedorf a tout de même relativisé en déclarant que la porte n’était pas totalement fermée pour les autres joueurs. « Nous allons ajouter trois joueurs de moins de 23 ans dans cette liste. Les noms seront connus dans les prochains jours. (…) Ceux qui jouent en Chine ne sont peut-être pas sur cette liste, mais cela ne veut pas dire qu’il ne seront pas pris en considération pour les autres matches ».

Le nouveau sélectionneur promet de « reconstruire l’équipe nationale » et il explique que cela passe par la mise en place « de process qui s’inscrivent dans la durée ».