Lions indomptables : Conceiçao Da Silva Oliveira fixe ses objectifs

Au terme de sa présentation officielle vendredi dernier, le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale de football du Cameroun a tracé les grandes lignes de son projet.

Dans une allocution traduite du portugais, le nouveau patron technique des Lions indomptables a d’emblée évoqué l’immensité de la tâche qu’il l’attend. « Je sais qu’on a un travail difficile qui nous attend, j’ai totalement confiance en la capacité de travail de l’équipe technique et de tous les joueurs qui viendront en sélection. Mon premier souhait est que le public et la sélection ne fassent qu’un. Les Lions seront beaucoup plus forts en ce moment parce que le public doit se reconnaître dans cette sélection. Je sais ce que représentent les Lions indomptables pour le peuple camerounais », a-t-il précisé.

Puis, il s’est montré ambitieux : « Mon premier objectif c’est de sensibiliser les joueurs qui viennent représenter les Lions indomptables pour qu’ils viennent avec honneur et orgueil. On travaillera aussi pour que les joueurs comprennent l’importance d’être en sélection. Je voudrais avoir une équipe qui gagne et qui rend le peuple camerounais fier. C’est le premier message que je tenais à passer aux joueurs. Cela nous aidera à atteindre l’objectif de gagner la CAN et aussi d’aller en Coupe du monde ».

Le technicien portugais a par ailleurs tendu la main à tous ceux qui traînent le pas pour rejoindre des Lions : « La sélection reste ouverte à tous les joueurs. Tout ce qu’il y a eu comme indiscipline avant ne me regarde pas. A partir d’aujourd’hui, la sélection est ouverte à tous les joueurs qui viennent avec une certaine mentalité et qui sont disponibles à représenter le pays. Nous allons nous appuyer sur cinq critères majeurs : la rigueur, le respect, la discipline j’insiste sur la discipline, l’ambition de gagner, et l’honneur d’arborer le maillot des Lions indomptables. Nous allons commencer le travail à partir de lundi, ce sera une phase un peu difficile, nous devons dénicher de nouveaux talents pour le Cameroun en vue de construire une équipe forte, soudée à tous les niveaux. C’est l’union qui fera la force de cette équipe ».

A la fin de son propos, en précisant un peu le rôle des membres de son staff, il a dit combien de fois, il comptait sur eux pour remplir efficacement sa mission : « Les responsabilités de chaque membre du staff seront définies. Tout ce qui a trait à la logistique passera par Makota (le nouveau responsable chargé de la logistique, cousin du ministre Narcisse Mouellé Koumbi, Ndlr), Jacques Songo’o et François Omam Biyik vont beaucoup nous aider à connaître la culture d’ici, le football camerounais. Je compte beaucoup sur eux, ils ont un rôle très important à jouer. Pour le reste du staff, le préparateur physique Baltazar arrivera un peu plus tard. Ça fait longtemps qu’on travaille ensemble et je sais sa façon de travailler. Je souhaite que tout le peuple soit uni parce qu’on va porter le drapeau de tout un pays, il faut que tout le monde soit uni autour de l’équipe et qu’on aille dans la même direction pour que les Lions soient indomptables »