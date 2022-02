L’annonce a été faite ce dimanche par le ministre en charge des Sports. Malgré la pression de certains supporters des Lions qui réclamaient sa tête, Narcisse Mouelle Kombi a décidé de garder le technicien portugais.

Ça y est ! Antonio Conceiçao, malgré l’élimination du Cameroun en demi-finale de la Can 2021 face à l’Egypte (1-3 a.t.b 0-0) a été maintenu à son poste de sélectionneur. Invité sur la chaîne nationale CRTV ce dimanche soir à l’émission «Actualité Hebdo», le ministre des Sports et de l’éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi, qui avait négocié son contrat en catimini, a annoncé, que le piètre technicien portugais sera maintenu à son poste en vue des barrages de la Coupe du monde 2022.

Pour justifier son maintien, le Pr Narcisse Mouelle Kombi s’est voulu pédagogue. “Vous savez, je suis un enseignant et je n’attends pas 20 sur 20 de mes élèves. Je n’attends pas de mes étudiants qu’ils soient tous excellents aux examens. Lorsque vous organisez une compétition à 24, il faut s’attendre à ce qu’il y ait d’autres éventuels vainqueurs [à part vous]. Parmi les 24, le Cameroun a émergé en tant que 3e, qu’en est-il des 21 autres?”, a-t-il d’abord répondu en ce qui concerne le parcours des Lions indomptables à la Can que le Cameroun vient d‘accueillir.

«L’équipe doit se remettre au travail en vue des prochaines échéances. Et à l’immédiat, nous avons les barrages de la Coupe du monde 2022 le mois prochain [les 23 et 29 mars]. Nous sommes dans une phase de refondation et de reconstruction de l’équipe. Et lorsqu’on regarde les matchs sous l’ère Conceiçao, nous avons [comme bilan] 14 victoires, 7 nuls et 2 défaites en 23 matchs dont 14 sans encaisser de buts… La priorité aujourd’hui n’est pas de casser le staff technique mais de continuer à travailler », a ajouté Narcisse Mouelle Kombi.

Le prochain objectif du Cameroun s’est se qualifier pour le Mondial Qatari. Le pays de Samuel Eto’o affronte les Fennecs d’Algérie lors des barrages prévus en mars prochain (match aller à Japoma le 24 et le retour quatre jours plus tard à Blida). Une double confrontation capitale pour la survie de l’entraîneur portugais dont le contrat, proroger de deux ans peu avant la Can, court jusqu’en novembre 2023.