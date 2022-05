Lions indomptables du Cameroun : Eto’o à Reims pour convaincre Ekitike

Le président de la Fédération camerounaise de football était à Reims ce dimanche pour s’attaquer au dossier du Franco-camerounais, très prometteur avant-centre de Reims.

Hugo Ekitike a rencontré son idole Samuel Eto’o, ce dimanche en marge du match Reims-Lens. L’on se souvient qu’au lendemain de la qualification du Cameroun pour le Mondial qatari, en visionnant le documentaire consacré à l’actuel président de la Fécafoot, Hugo Ekitike avait posté sur sa story Instagrame une photo de la légende camerounaise avec comme légende «Le 9Majuscule»

Président de la Fécafoot, Samuel Eto’o était présent dans les travées du Stade de France, samedi soir, à l’occasion de la finale de la Coupe de France remportée par le FC Nantes de Castelletto mais l’ancien capitaine des Lions indomptables a également été aperçu dimanche après-midi au stade Auguste-Delaune lors de la rencontre opposant Reims à Lens.

Déterminé à renforcer les liens avec les joueurs de sa sélection, et ce, à six mois de la prochaine Coupe du Monde, Eto’o a également une autre ambition. Convaincre les binationaux de rejoindre la sélection camerounaise. À ce titre, sa présence en terres champenoises est donc tout sauf un hasard.

Comme indiqué par RMC Sport, l’ancien buteur du FC Barcelone a profité de l’occasion pour discuter avec le jeune Rémois Hugo Ekitike (19 ans), dont les racines sont camerounaises… Qu’importe s’il n’a joué qu’une quinzaine de minutes, de ce match de la 36ème journée de Ligue 1, perdu face à Lens (1-2), il a déjà prouvé avec ses 10 réalisations que l’avenir t’appartient.

Par ailleurs, le jeune attaquant de Reims, Hugo Ekitike, qui revient de blessure, peut voir son avenir en rose. Âgé seulement de 19 ans, les grands d’Europe font des pieds et des mains pour l’attirer dans leur escarcelle. N’ayant pas encore donné de suite à Dortmund et Newcastle, les premiers à vouloir s’offrir ses services, cette semaine, c’est au Liverpool, Manchester United et Manchester City qui sont revenus à la charge à en croire son manager.

Le jeune attaquant qui connaît une progression remarquable et fulgurante, veut jouer un championnat plus côté que la ligue 1 et pourrait signer en Premier League la saison prochaine.

Pour ce qui concerne son éventuel changement de nationalité sportive, rien n’a filtré des tractations pour l’instant. Affaire à suivre pour celui qui compte deux sélections avec l’équipe de France des moins de 20 ans.