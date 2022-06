Lions indomptables du Cameroun, Eto’o nomme Mboma ambassadeur

Présent dans la tanière lors des récents regroupements, Patrick Mboma a désormais un rôle officiel au sein des Lions indomptables.

Depuis plusieurs mois, on voyait Patrick Mboma se rapprochait de plus en plus de la sélection du Cameroun. Une proximité avec les Lions Indomptables qui avait suscité beaucoup de curiosité. Désormais les choses sont un peu plus claires, l’ancien numéro 10 du Cameroun vient d’être nommé nouvel ambassadeur de l’équipe nationale de football du Cameroun par Samuel Eto’o. Maintenant reste à définir les contours de cette mission. Le consultant de Canal + a signé son contrat ce vendredi au siège de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). A l’issue de la cérémonie, il n’a pas caché sa joie.

« Je suis honoré par la mission d’ambassadeur qui m’est confiée. C’est une mission pour laquelle j’entends porter la voix de la Fédération et celle du football camerounais », a-t-il déclaré. Tout en reconnaissant qu’il a « toujours été critique », Patrick Mboma se réjoui du fait que « depuis 6 mois, beaucoup de choses ont évolué. J’espère avoir une valeur toujours constante dans le cœur de mes amis, de mes compatriotes qui aiment ce football camerounais. Et je tiens à dire que je suis non seulement ravi mais aussi déterminé ».