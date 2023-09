Lions indomptables du Cameroun : les performances des 24 sélectionnés de Rigobert Song

Pour les derniers matchs en championnat avant la trêve internationale, voici l’état de forme des 24 joueurs sélectionnés par le manager-sélectionneur des Lions avant de rejoindre la tanière :

Gardiens

André Onana : le gardien de but de Manchester United a joué toute la rencontre lors de la défaite (1-3) contre Arsenal pour sa quatrième titularisation. Il faut dire qu’il ne pouvait pas faire grande chose sur les trois buts encaissés.

Devis Epassy : absent de la feuille de l’Abha SC pour la quatrième fois depuis le début de saison de la Saudi Pro League.

Fabrice Ondoa : signature d’un nouveau contrat lors des dernières heures du Mercato au sein du club Nîmes Olympiques en National, l’équivalent ailleurs de la troisième division.

Défenseurs

Nouhou Tolo : le latéral gauche de Seattle Sounders FC a joué toute la rencontre lors du match nul (2-2) contre Portland Timbers.

Harold Moukoudi : première titularisation en championnat pour la 2e sortie de l’AEK Athènes et première victoire (3-2) contre Volos.

Olivier Mbaizo : le latéral droit de Philadelphie est resté sur le banc de touche lors de la victoire (4-1) de son club.

Christopher Wooh : le défenseur central de Rennes est resté sur le banc de touche lors du déplacement de son club à Brest (0-0).

Enzo Tchato : il est resté sur le banc de touche lors de la défaite de son club de Montpellier à Lille (0-1).

Darlin Yongwa : il a joué 25 minutes de jeu (entrée en jeu) lors de la défaite de son club Lorient (0-3) au Havre.

Malcom Bokele : Le défenseur central de Bordeaux a disputé l’intégralité de la rencontre perdue face à Auxerre (2-4).

Oumar Gonzalez : le défenseur central de l’Al-Raed Saudi Football Club a joué 86 minutes de jeu lors du match nul (0-0) contre Al Feiha.

Milieux de terrain

Zambo Anguissa : il a joué toute la rencontre lors de la défaite de Napoli (2-1) face à la Lazio.

Samuel Oum-Gouet : il a joué 71 minutes de jeu lors du match nul (1-1) de son équipe Yverdon face à Winterthur.

Olivier Kemen : il a joué 80 minutes lors du match nul (1-1) de son équipe Kayserispor en déplacement à Antalyaspor. Vu sur béquille après le match, il a rassuré sur son état de santé.

Olivier Ntcham : il a été laissé au repos à cause d’une douleur ressentie aux adducteurs la veille du match. Finalement, son équipe n’a plus joué car le match a été reporté pour cause d’intempéries.

Gaël Ondoua : il a joué une mi-temps (la deuxième) lors de la défaite de Servette FC face aux Young Boys de Berne.

Régis Mughe : il est resté sur le banc de touche lors du match nul de Marseille (1-1) face au FC Nantes de ses compatriotes Casteletto et Ganago.

Attaquants

Vincent Aboubakar : Il a joué 75 minutes de jeu et a délivré une passe décisive lors de la victoire de Besiktas (2-0) contre Sivasspor de Clinton Njie.

Clinton Njie : il a joué 86 minutes de jeu lors de la défaite de Sivasspor (2-0) en déplacement sur la pelouse de Besiktas de son compatriote Vincent Aboubakar.

Karl Toko Ekambi : il a joué toute la rencontre lors de la défaite (1-0) de son club d’Abha SC. Il s’est vu refuser un but pour position illicite.

Bryan Mbeumo : il a joué toute la rencontre lors du match nul (2-2) de Brentford contre Bournemouth. Il inscrit le but égalisateur dans le temps additionnel.

Éric Maxime Choupo-Moting : il a joué une vingtaine de minutes lors de la victoire de Bayern Munich (2-1) face au Borussia Monchengladbach.

Moumi Ngamaleu : il a inscrit 1 but et a joué 72 minutes lors de la victoire de Dinamo Moscou (2-1) face au FK Rostov.

NB: Benjamin Eliott Njongoue joue ce soir à 20h00 avec Reading en League one (D3 Angleterre) face à Cambridge United.