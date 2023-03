Lions indomptables du Cameroun : l’indispensable conférence de presse

Rigobert Song est en tournée en Europe pour convaincre les binationaux. Le manager-sélectionneur de l’équipe du Cameroun devrait lors d’un point de presse expliquer ses choix, avant la double confrontation face à la Namibie.

Rigobert Song a dévoilé vendredi 03 mars 2023 la liste de 34 joueurs présélectionnés pour la double confrontation contre la Namibie, pour le compte des éliminatoires de la Can 2024. Le manager-sélectionneur des Lions va réduire cette liste à 24 joueurs. Moment propice, comme il est de tradition ailleurs pour un entraîneur, d’expliquer ses choix lors d’un point de presse.

La télévision nationale (CRTV) étant un partenaire privilégié de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), la posture de l’invité du journal de 20h30 peut être ainsi retenue, à chaque fois, comme un grand moment médiatique. L’évocation de la liste des Lions retenus pour un match officiel reste une information importante, généralement très attendue des Camerounais, passionnés de football.

Depuis sa prise de fonction, le Manager-sélectionneur national nous a habitués à rendre public ses différentes listes via, curieusement, les médias sociaux. L’unique fois où il a animé un point de presse pour expliquer ses choix et répondre aux questions de journalistes, c’était le 12 septembre 2022 au siège de la Fécafoot. Un procédé qui fut salué, malgré quelques manquements et hésitations dans la prononciation exacte des noms de certains joueurs retenus.

A cet effet, rien ne doit être improvisé. La Fécafoot, via son département Communication et le team press des Lions, doit en faire un grand événement médiatique. Il est donc important de bien s’y préparer pour éviter de mauvaises retombées médiatiques. «L’homme de la théorie du danger », devrait, par exemple, choisir les mots justes pour expliquer pourquoi Carlos Baleba et Daniel Namasso ne seront pas de la partie face à la Namibie.

Le jeune milieu de terrain de Lille, formé à l’Ecole de football des Brasseries, arrivé en France en 2019, lorgne désormais du côté des Bleus. Annoncé par les médias français, notamment TF1, comme un futur crack, Carlos Baleba, encouragé par son entourage, a demandé à Rigobert Song et Samuel Eto’o de lui donner un temps de réflexion. Le temps pour lui de « mieux s’acquérir ». Aurait-il affiché la même attitude s’il avait été convoqué dans une sélection française où il ne possède même pas encore la nationalité ?

Daniel Namasso Loader, du FC Porto, qui a joué dans toutes les catégories jeunes des sélections anglaises, pour les mêmes raisons, se montre aussi hésitant pour rejoindre la tanière des Lions. Rigobert Song qui dans son planning de tournée en Europe devrait rencontrer la bande à Sacha Boey (Galatasaray), Dina Ebimbe et Ivan Ndicka (Eintracht Francfort), devra donc lors d’une conférence de presse faire le point sur ces différentes négociations.