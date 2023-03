Le manager-sélectionneur des Lions a dévoilé ce vendredi 03 mars 2023 la liste de 34 joueurs présélectionnés pour la double confrontation contre la Namibie.

Les matchs comptant pour les 3e et 4e journée des éliminatoires de la Can 2023 sont déjà en préparation. Le Cameroun va affronter la Namibie en double confrontation durant cette prochaine fenêtre internationale. Pour ces deux journées, le sélectionneur national a dévoilé sa présélection.

Dans cette liste, on retrouve le noyau dur et les cadres de l’équipe nationale à l’image de Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, Fai Collins et Zambo Anguissa et Moumi Ngamaleu. Huit nouveaux figurent également dans cette lite des présélectionnés : le gardien de but Marcelin Mbahbi, de Gazelle de Garoua, les défenseurs Flavien Boyomo du club d’Albacete, en Espagne, Malcom Bokele Mbutu des Girondins de Bordeaux et les milieux de terrain, Carlos Baleba de Lille, Olivier Kemen de Kaseryspor, Benjamin Njongoué Elliot de Chelsea et Steve Mvoué de Fc Seraing. Et en attaque, Daniel Namasso Loader, du Fc Porto.