Lions indomptables : le Cameroun entame l’opération de séduction Youssoufa Moukoko

Les autorités en charge du football camerounais, Narcisse Mouelle Kombi et Samuel Eto’o ont pris rendez-vous avec le phénomène de 17 ans vendredi 24 décembre au ministère des Sports. Un seul point sera à l’ordre du jour de cette rencontre, convaincre le jeune prodige Germano-Camerounais de rejoindre l’équipe fanion du Cameroun.

L’attaquant germano-camerounais Youssoufa Moukoko séjourne en ce moment au Cameroun. Dans l’optique de renforcer son équipe nationale fanion, à 19 jours de la Can que le Cameroun accueille du 9 janvier au 6 février 2022, Narcisse Mouelle Kombi et Samuel Eto’o veulent persuader Youssoufa Moukoko de changer de nationalité sportive. L’attaquant de Dortmund ayant déjà joué avec les sélections des jeunes allemands.

Né à Yaoundé le 20 novembre 2004, Youssoufa Moukoko a grandi dans le quartier populeux de La Briqueterie, avec ses grands-parents. C’est à 10 ans qu’il arrive à Hambourg en Allemagne, où son père travaillait depuis plus de 25 ans. Dès ses premier pas avec le club de la Ruhr, il impressionne sur le terrain, faisant déjà figure de « prodige » à seulement 12 ans.

Mais son âge est justement remis en cause par certains médias, mais il est finalement bien confirmé par ses parents. Son père Joseph s’est exprimé sur ce sujet en 2016 à Bild. «Le garçon ne peut pas être plus âgé. Sa mère a seulement 27 ans. Son âge est juste. Immédiatement après sa naissance, je l’ai enregistré au consulat d’Allemagne à Yaoundé. Nous avons un certificat de naissance allemand».

Rapide, puissant et très adroit

Avec les moins de 17 ans, il marque un nombre impressionnant de buts, finissant notamment meilleurs marqueur du championnat junior 2018 (avec un titre en prime) et 2019, avec respectivement 37 et 46 buts. Talent plus que précoce, Moukoko attire ainsi rapidement les réflecteurs, et avec eux les marques qui voient en lui un futur grand : il a ainsi signé à seulement 14 ans un contrat avec Nike estimé à environ 10 millions d’euros.

Le gaucher Youssoufa Moukoko est rapide, puissant et très adroit devant les buts. Un jour après son 16e anniversaire, il débute en Bundesliga, lors d’une victoire à l’extérieur 5-2 contre le Hertha Berlin, en rentrant en fin de partie. Il devient le plus jeune joueur du championnat allemand, le précédent record datant de 2005 était détenu par Nuri Sahin à 16 ans et 355 jours.

Une quinzaine de jours plus tard, il devient le plus jeune joueur de la Ligue des Champions. Le 18 décembre 2020 en marquant un but lors de la défaite de Dortmund contre L’Union Berlin, il devient le plus jeune buteur de la Bundesliga à 16 ans 28 jours.

C’est de ce surdoué du ballon rond que le Cameroun va à la conquête. Les arguments de persuasion de Narcisse Mouelle Kombi et l’aura de Samuel Eto’o pourront finir par le convaincre de changer de nationalité sportive. A court termes, à quelques jours de la Can, et dans la perspective des barrages du mondial, ce serait un renfort de poids pour l’équipe nationale de football du Cameroun.

A l’avenir, le prodige apporterait la fougue de sa jeunesse dans un front d’attaque constitué des joueurs déjà trentenaires (Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, Stéphane Bahoken).