Lions indomptables : Seedorf et Kluivert signent leur contrat ce jeudi

Une fois cette formalité remplie, ils quittent le Cameroun le vendredi 10 août 2018.

Patrick Kluivert est arrivé au Cameroun ce jeudi 09 août 2018 vers 12h. Il a rejoint son compatriote, Clarence Seedorf, dont le vol avait atterri quelques heures plus tôt à Yaoundé et qui l’attendait à l’aéroport international de Nsimalen.

Les deux anciens coéquipiers de la sélection nationale des Pays-Bas sont venus répondre à leur nomination en tant qu’entraîneurs principal et adjoint du Cameroun. Seedorf et Kluivert ont rendez-vous au ministère des Sports et d’Education physique dès 19h ce jeudi pour la signature de leur contrat.

C’est après avoir formalisé leur nomination que les deux entraîneurs vont quitter le Cameroun demain, vendredi 10 août. Mais, ils devront se mettre au travail assez tôt. La première semaine de septembre, le Cameroun dispute la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Total Cameroun 2019 face aux Comores. En octobre, les Lions indomptables affronteront le Malawi pour la troisième journée de ce tournoi.